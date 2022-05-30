«غازبروم» الروسية تعلق عمليات تسليم الغاز في هولندا الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

ستعلق مجموعة «غازبروم» الروسية عمليات تسليم الغاز لشركة الطاقة «غازتيرا» التي تعود ملكيتها جزئيا إلى الدولة الهولندية، اعتبارا من الثلاثاء بعدما رفضت الدفع بالروبل، كما أكدت الشركة الهولندية الإثنين.

وقالت «غازتيرا» في بيان «أعلنت غازبروم أنها ستقطع الإمدادات اعتبارا من 31 مايو 2022»، مشيرة إلى أنها «استبقت الأمر من خلال شراء (الغاز) من جهة أخرى»، وفق «فرانس برس».

نقطة دخول سودغا

وأعلنت شركة غازبروم الروسية لإنتاج الغاز، السبت الماضي، أن إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال نقطة دخول سودغا، بلغت 43.96 مليون متر مكعب بزيادة طفيفة عن 43.6 مليون متر مكعب الجمعة الماضية.

وأضافت غازبروم، أن أوكرانيا رفضت طلبا لتوريد الغاز عبر نقطة دخول رئيسية أخرى هي سوخرانوفكا، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».

- «غازبروم»: تراجع ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا بمقدار الثلث

وشهدت كميات الغاز الروسي التي تُضخ إلى أوروبا عبر أوكرانيا، منتصف الشهر الجاري انخفاضا بمقدار الثلث، وفق ما أعلنت «غازبروم»، جراء تأثر الإمدادات بالنزاع.

وتؤكد أوكرانيا عدم قدرتها على إعادة ضخ الغاز عبر منشآت المحطة القريبة من سوخرانيفكا في منطقة لوغانسك، لأن وجود قوات روسية قرب بنى تحتية فيها يحول دون تأمين التدفق المعتاد للغاز نحو أوروبا.