49.1% زيادة في الفاتورة النفطية للأردن خلال الربع الأول

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت فاتورة المملكة الأردنية من النفط الخام ومشتقاته والوقود المعدني، بنسبة 49.1% في الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت بيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الإثنين، ونشرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، إلى أن قيمة الفاتورة النفطية بلغت نحو 761 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة نحو 510 ملايين دينار، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وتصدر الوقود المعدني والزيوت المعدنية الأخرى، مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في الربع الأول، ليصل إلى 317 مليون دينار، مقابل 202 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، تلاها الديزل «سولار» بنحو 158 مليون دينار، مقابل 71 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما بلغت مستوردات المملكة من النفط الخام نحو 126 مليون دينار، والبنزين 142 مليون دينار، والغاز نحو 9 ملايين دينار، وزيوت التشحيم نحو 8 ملايين دينار.