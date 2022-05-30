كيف تعيد الحرب الأوكرانية تشكيل أسواق النفط العالمية؟

القاهرة - بوابة الوسط

أعادت الحرب الروسية ـ الأوكرانية تشكيل سوق النفط العالمية، إذ تقدم موردون من أفريقيا لتلبية الطلب الأوروبي، في حين تسعى موسكو التي ترزح تحت وطأة عقوبات غربية إلى الاستفادة بشكل متزايد من عمليات نقل خطرة من سفينة لسفينة لتوصيل الخام إلى آسيا.

ويشكل هذا التحول في المسارات أكبر تغيير على جانب العرض في السوق العالمية لتجارة النفط الخام منذ أن غيرت ثورة النفط الصخري الأميركي شكل السوق قبل نحو عشر سنوات، كما يشير إلى أن روسيا ستكون قادرة على التحايل على حظر نفط قد يفرضه عليها الاتحاد الأوروبي، إذا استمرت دول آسيا وخاصة الصين في شراء خاماتها، حسب تقرير لوكالة «رويترز».

التحول إلى مشترين آسيويين في الهند والصين

ودفعت العقوبات التي فُرضت على موسكو بعد بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير الماضي التي تشمل حظرا أميركيا على الواردات، روسيا إلى الابتعاد عن أوروبا والتوجه إلى مشترين في الهند والصين يحصلون على شحنات بتخفيضات كبيرة وفقا لبيانات القطاع والتجار.

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وأفادت بيانات وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس بأن الصادرات الروسية عادت إلى مستويات ما قبل الغزو في أبريل واستقرت أسعار النفط قرب مستوى 110 دولارات للبرميل، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في 14 عاما عند 139 دولارا للبرميل في مارس.

ونقلت وكالة «رويترز» عن محللين قولهم إنه حتى لو اتفق الاتحاد الأوروبي على حظر النفط في الجولة التالية من عقوباته على روسيا فإن الطلب الآسيوي يمكن أن يعوض أثر ذلك الحظر.

وقال نوربرت روكر من مجموعة جوليس بير «لا نتوقع اتساع فجوة المعروض أو ارتفاع الأسعار ما لم يمارس الغرب ضغوطا دبلوماسية على المشترين الآسيويين».

نقل الخام من سفينة لأخرى في «المتوسط»

ومنعت مجموعة العقوبات المتشابكة والمعقدة التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على موسكو السفن المملوكة لروسيا أو التي ترفع علم روسيا من دخول الموانئ مما يعني أن بعضا من التجارة المتزايدة لآسيا تتم عن طريق نقل الشحنات من سفينة لأخرى في عرض البحر وهي عملية مكلفة وتنطوي على مخاطر تسرب الخام.

وبشكل عام، قفزت تدفقات النفط الروسي إلى آسيا بحرا بنسبة 50% على الأقل منذ بداية العام وفقا لشركة «بترو-لوجيستكس» لتعقب ناقلات النفط.

وتحول نقل الشحنات من سفينة لأخرى، والذي يمثل نسبة ضئيلة من حجم التجارة البحرية، من الساحل الدانمركي إلى البحر المتوسط لتجنب العقوبات والاعتراضات.

وقال رئيس بترو-لوجيستكس مارك جيربر لرويترز «النقل من سفينة لأخرى كان شائعا في المياه الدانمركية عند مدخل بحر البلطيق... لم يعد ذلك يحدث هناك لكن نقل الشحنات من ناقلة مفروض عليها عقوبات إلى أخرى لا تشملها العقوبات زاد في مياه البحر المتوسط الأدفأ والمواتية أكثر».

كميات الصادرات الروسية من النفط والمشتقات

وقدر جيربر كميات الخام والمنتجات النفطية الروسية التي تنقل من سفينة لأخرى في البحر المتوسط بنحو 400 ألف برميل يوميا يذهب أغلبها لآسيا إضافة إلى 2.3 مليون برميل يوميا تذهب بشكل مباشر.

وفي يناير قبل الغزو كان نحو 1.5 مليون برميل يوميا تذهب مباشرة إلى آسيا. ويقول تجار إن الخام الروسي يحمل على سفن «أفراماكس» أو «سويزماكس» التي تنقل أقل من مليون برميل وتنقل الشحنات في البحر إلى سفن أكبر حجما تسع مليوني برميل مما يقلل تكلفة الشحن.

والشحنات المنقولة بحرا مجرد جزء من إجمالي الصادرات الروسية، وارتفع إجمالي الصادرات الروسية من الخام ومنتجاته، ومنها المنقولة عبر خطوط الأنابيب، إلى ما يزيد قليلا عن ثمانية ملايين برميل يوميا وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.

خامات غرب أفريقيا تعوض المصافي الأوروبية

من أجل تعويض الخام الروسي، تحولت المصافي الأوروبية، إلى استيراد خامات من غرب أفريقيا. وزادت هذه الواردات بنسبة 17% في أبريل بالمقارنة بمتوسط الفترة من 2018 إلى 2021 وفقا لبيانات «بترو-لوجيستكس».

وتظهر بيانات «أيكون» زيادة كذلك وتشير إلى أن 660 ألف برميل يوميا معظمها من نيجيريا وأنجولا والكاميرون تصل إلى شمال شرق أوروبا في مايو منها ثلاث شحنات من خام أمينام النيجيري بالمقارنة مع شحنة واحدة في فبراير.

وفي الوقت نفسه يقول جيربر إن شحنات خامات غرب أفريقيا إلى الهند انخفضت إلى النصف تقريبا، إذ جرى شحن 280 ألف برميل يوميا في أبريل انخفاضا من 510 آلاف برميل يوميا في مارس مع تحول نيودلهي إلى الخام الروسي. ومع الزيادة الكبيرة في الطلب الأوروبي يقول التجار إن أسعار خامات نيجيريا الخفيفة منخفضة الكبريت على وجه الخصوص ارتفعت إلى مستويات قياسية.

شحنات من سيدي كرير وأميركا إلى أوروبا

وزادت الإمدادات من شمال أفريقيا إلى أوروبا بنسبة 30% منذ مارس وفقا لـ «بترو-لوجيستيكس». ومن هذه الشحنات، تشير بيانات «أيكون» إلى أن الشحنات الواصلة إلى شمال غرب أوروبا من ميناء سيدي كرير المصري، والذي يقول محللون إنه من المرجح أن يكون خاما سعوديا، ستزيد إلى مثليها تقريبا بالمقارنة بشهر مارس لتتجاوز 400 ألف برميل يوميا في مايو.

وزادت الولايات المتحدة كذلك إمداداتها لأوروبا. وقالت كبلر إن واردات الخام الأوروبية من الولايات المتحدة في مايو ارتفعت بأكثر من 15% عنها في مارس وهو أعلى ارتفاع شهري مسجل. وأفرغت أوروبا نحو 1.45 مليون برميل يوميا من الخام من الولايات المتحدة.