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تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع استمرار المشاورات بشأن حظر النفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 12:12 مساء
تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع استمرار المشاورات بشأن حظر النفط الروسي
موقع لاستخراج الغاز تابع لغازبروم. (الإنترنت)
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تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، في وقت ينتظر فيه التجار مسار المحادثات التي يجريها الاتحاد الأوروبي، لحل الخلاف بشأن حظر النفط الروسي، والذي تعارضه المجر.

وانخفضت العقود الآجلة القياسية وسط تداول ضعيف، بعدما أخفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس، في الاتفاق على حزمة منقحة من العقوبات ذات الصلة بغزو موسكو لأوكرانيا، بحسب وكالة «د ب أ».

ومن المقرر أن تتواصل خلال اليوم والأيام التالية المحادثات، التي تدفع باتجاه فرض حظر على النفط الروسي المنقول بحرا بحلول مطلع العام المقبل.

حظر النفط يعيد المخاطر لصناعة الطاقة الأوروبية
وعلقت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، بأن حظر النفط سيعيد المخاطر لصناعة الطاقة الأوروبية بعد فترة من الهدوء النسبي للغاز، مضيفة أنه يبدو أن السوق تجاوزت أسوأ المخاوف بشأن الإمدادات الروسية في الوقت الراهن، بعد امتثال غالبية المشترين لطلب موسكو لتلقي مدفوعات الوقود وفقا لآلية جديدة.

- «غازبروم» الروسية تواصل شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

وتراجعت عقود يونيو، التي ينتهي أجلها اليوم الإثنين، بنسبة 1% إلى 86 يورو لكل ميغاوات/الساعة عند الساعة التاسعة و28 دقيقة صباحا بتوقيت أمستردام، كما تراجعت عقود يوليو بنسبة 0.8%

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