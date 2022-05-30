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مسؤول بـ«المركزي الأوربي» يدعم اتباع «نهج تدريجي لتطبيع» السياسة النقدية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 10:46 صباحا
مسؤول بـ«المركزي الأوربي» يدعم اتباع «نهج تدريجي لتطبيع» السياسة النقدية
البنك المركزي الأوروبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن تطبيع السياسة النقدية سيكون تدريجيا، معربا عن دعمه لخارطة الطريق التي تتبناها رئيسة البنك كريستين لاغارد، للخروج من معدلات الفائدة السلبية بنهاية سبتمبر.

وقال لين، في مقابلة مع صحيفة «سينكو دياس» الإسبانية نشرتها اليوم الإثنين، «التطبيع يركز على التحرك بواقع 25 نقطة أساس، لذا فإن الرفع بـ 25 نقطة أساس في اجتماعي يوليو وسبتمبر هو وتيرة مرجعية».

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ولفت إلى أن «أية نقاشات بشأن تحركات أخرى يجب أن تتضمن عرض الحجج التي تدعم التوجه للتحرك بقوة أكبر من هذه الوتيرة من الارتفاعات في يوليو وسبتمبر».

وقال «ستجري نقاشات، لكن تقييمنا الحالي للوضع، حيث نعتقد أن توقعات التضخم على المدى المتوسط تتماشى مع المستهدف عند 2%، يدعو إلى منهج تدريجي للتطبيع»، وفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.

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