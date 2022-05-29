وزارة النفط الإيرانية: ارتفاع إيرادات تصدير الطاقة 60% من مارس حتى مايو

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مسؤول بوزارة النفط الإيرانية، الأحد، إن إيرادات صادرات الطاقة الإيرانية زادت 60% في أول شهرين من العام الإيراني، أي في الفترة ما بين 21 مارس حتى 21 مايو، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

ولم يذكر المسؤول سببًا لقفزة الإيرادات التي تأتي في الوقت الذي زادت فيه أسعار النفط إلى المثلين تقريبًا مقارنة بالعام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا والتعافي الاقتصادي العالمي بعد جائحة كورونا، بحسب «رويترز».

«عائدات تصدير البتروكيماويات»

ونقل التقرير عن مدير العلاقات العامة بوزارة النفط الإيرانية علي فروزنده، القول إن «عائدات تصدير البتروكيماويات ارتفعت إلى 2.45 مليار دولار في أول شهرين من العام الإيراني، الذي يبدأ في الحادي والعشرين من مارس.

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وقال إن البيانات تعكس صفقات العملات الأجنبية الخاصة بالمصدرين والمستوردين على منصة تداول العملات الرسمية بالبنك المركزي الإيراني، وفقًا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.

العقوبات الأميركية

وتقول الحكومة الإيرانية إنها تواصل تصدير النفط على الرغم من العقوبات الأميركية التي عاودت واشنطن فرضها في العام 2018 بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من اتفاق للحد من برنامج إيران النووي.

والمحادثات الهادفة لإحياء اتفاق 2015 متوقفة منذ مارس. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى إصرار طهران على رفع الحرس الثوري الإسلامي من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية.