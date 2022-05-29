شنغهاي تكشف سياسات جديدة لدعم الاقتصاد المتضرر من جائحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت شنغهاي بعض التخفيضات الضريبية للشركات، كما سمحت لجميع الشركات المصنعة استئناف عملها ابتداءً من يونيو المقبل، في الوقت الذي أعلنت فيه المدينة الصينية عشرات السياسات لإنعاش الاقتصاد المتضرر من الإغلاقات في إطار إجراءات مكافحة فيروس «كورونا».

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن حكومة شنغهاي القول في خطتها إنها تعتزم تسريع الموافقات على مشاريع العقارات.

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ستجرى زيادة حصة ملكية السيارات هذا العام بنسبة 40 ألفًا، وتخفيض ضريبة الشراء لبعض سيارات الركاب، كما ستقدم شنغهاي دعمًا لمن يشترون السيارات الكهربائية.

وتعد هذه الإجراءات ضمن 50 إجراءً في ثماني فئات تهدف للعمل على استقرار اقتصاد المدينة، بعد أن ألحق التفشي الأخير لفيروس «كورونا» أضرارًا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.