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بطول 2000 كليومتر.. مصر توقع عقدا مع «سيمنس» لبناء شبكة قطارات فائقة السرعة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 10:16 صباحا
بطول 2000 كليومتر.. مصر توقع عقدا مع «سيمنس» لبناء شبكة قطارات فائقة السرعة
قطارات فائقة السرعة. (الإنترنت)
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تلقت مجموعة «سيمنس» الألمانية الصناعية، طلبية بقيمة مليارات اليوروهات من مصر لبناء شبكة قطارات فائقة السرعة، تعد الأكبر في تاريخ الشركة.

وقالت «سيمنس»، التي تتخذ من ميونيخ مقرًا لها، إلى جانب شريكين لها، السبت، إنها وقعت عقدًا لبناء شبكة قطارات فائقة السرعة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ووفقًا للعقد، تبلغ قيمة الطلبية المقدمة لـ«سيمنس» 8.1 مليار يورو (8.7 مليار دولار). ويشمل هذا 2.7 مليار يورو لأول خط، الذي جرى الاتفاق عليه العام الماضي.

أكبر طلبية في تاريخ سيمنس
وذكرت شركة «سيمنس» أن هذه هي أكبر طلبية على مدار تاريخ الشركة، الذي يمتد 175 عامًا، إذ تشمل الخطة تشييد شبكة لخطوط قطارات فائقة السرعة بطول 2000 كليومتر.

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وستوفر شركة «سيمنس موبيليتي» 41 قطارًا فائق السرعة، و94 قطارًا إقليميًا و41 قاطرة شحن، ويشمل العقد أيضًا البنية التحتية للسكك الحديدية وبناء ثمانية مستودعات ومحطات شحن، وعقدًا للصيانة لمدة 15 عامًا.

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