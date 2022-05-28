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الهيئة الناظمة للطاقة في المكسيك تغرم «إيبردرولا» الإسبانية 467 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 08:26 مساء
الهيئة الناظمة للطاقة في المكسيك تغرم «إيبردرولا» الإسبانية 467 مليون دولار
مناصرون للرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور يتظاهرون تأييدا لمشروعه الإصلاحي لقطاع الطاقة في مكسيكو. (أ ف ب)
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أعلنت الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة في المكسيك أنها غرَّمت شركة «إيبردرولا» الإسبانية 9145 مليون بيزوس، نحو 467 مليون دولار (435 مليون يورو) لبيعها الطاقة الكهربائية خلافًا للقانون.

وأوضحت الهيئة الناظمة المكسيكية أن «إيبردرولا» باعت الكهرباء بين الأول من يناير 2019 و31 أغسطس 2020 إلى جهات ثلاث خلافًا للقانون الذي يجبرها على حصر توليد التيار الكهربائي وبيعه بزبائنها المرتبطين معها بعقود، وفق «فرانس برس».

 توترات كبيرة في قطاع إنتاج الكهرباء
ويأتي فرض الغرامة في سياق توترات كبيرة يشهدها قطاع إنتاج الكهرباء الذي يسعى الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور إلى إعادته للقطاع العام.

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وبعد وصوله إلى السلطة في ديسمبر 2018 ندد الرئيس اليساري بفساد يشتبه بأن شركات إسبانية على غرار «ريبسول» و«إيبردرولا»  ضالعة فيه، وطالب العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس بتقديم اعتذار، إلا أن مدريد تجاهلت طلبه.

تعديل الدستور لتعزيز دور الدولة في قطاع الكهرباء
وكان النواب المكسيكيون رفضوا في أبريل مشروعًا لتعديل الدستور يرمي إلى تعزيز دور الدولة في قطاع الكهرباء، وهو مشروع انتقدته علنًا الولايات المتحدة.

وينص مشروع التعديل الدستوري على إلغاء قرار خصخصة قطاع الكهرباء، الذي أقر في العام 2013، وتعزيز دور الشركة العامة الفدرالية للكهرباء على حساب القطاع الخاص والشركات الأجنبية.

ويمكن لشركة «إيبردرولا» الطعن بالقرار، وفق نصه، وهو ما يرجح خبراء القطاع بشكل كبير حصوله. وتعد إسبانيا أحد أبرز المستثمرين الدوليين في قطاع الطاقة المكسيكي.

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