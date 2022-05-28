وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، إلى انعكاس زيادة التضخم أيضًا، في اتفاقات الأجور لتكون «لائقة».

وقال الوزير الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لجرائد مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت، أنه لن يتدخل في المفاوضات، «لكنني سأقول بصراحة إن تحديد أجور لائقة سيساعد أيضًا في تخفيف تطورات الأسعار هنا في ألمانيا»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

وأشار إلى أن التضخم الحالي، وهو الأقوى منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، لم يكن ناتجًا عن طلبات مفرطة للأجور، بل نتيجة أسعار الطاقة والاضطرابات في سلاسل التوريد.

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وفي أبريل الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 7.4% على أساس سنوي، ويعتزم مكتب الإحصاء الاتحادي نشر الأرقام الخاصة بشهر مايو بعد غدٍ الإثنين، ويتوقع الخبراء أن يصل معدل التضخم إلى 7.6%.