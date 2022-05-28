«غازبروم» الروسية تواصل شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة غازبروم الروسية لإنتاج الغاز، اليوم السبت، إن إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال نقطة دخول سودغا، بلغت 43.96 مليون متر مكعب بزيادة طفيفة عن 43.6 مليون متر مكعب أمس الجمعة.

وأضافت غازبروم، أن أوكرانيا رفضت طلبًا لتوريد الغاز عبر نقطة دخول رئيسية أخرى هي سوخرانوفكا، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».

- «غازبروم»: تراجع ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا بمقدار الثلث

وشهدت كميات الغاز الروسي التي تُضخ إلى أوروبا عبر أوكرانيا، منتصف الشهر الجاري انخفاضًا بمقدار الثلث، وفق ما أعلنت «غازبروم»، جراء تأثر الإمدادات بالنزاع.

وتؤكد أوكرانيا عدم قدرتها على إعادة ضخ الغاز عبر منشآت المحطة القريبة من سوخرانيفكا في منطقة لوغانسك، لأن وجود قوات روسية قرب بنى تحتية فيها يحول دون تأمين التدفق المعتاد للغاز نحو أوروبا.