دراسة بريطانية تكشف سبب الأداء القوي للروبل

القاهرة - بوابة الوسط

أكد فريق خبراء بمؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» البريطانية، أن السبب الرئيسي وراء وضع العملة الروسية القوي، هو ارتفاع أسعار الطاقة والانتقال إلى الدفع بالروبل للحصول عليها، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية اليوم السبت.

وقالت عضو فريق الخبراء والخبيرة الاقتصادية في الأسواق الناشئة ب«أكسفورد إيكونوميكس»، تاتيانا أورلوفا، إن «أسعار السلع مرتفعة للغاية في الوقت الحالي، وحتى على الرغم من انخفاض الصادرات الروسية بسبب الحظر والعقوبات، فإن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يعوض عن هذا الانخفاض»، حسبما ذكرت شبكة «سي بي إس».

عوامل تخلق الطلب على الروبل

وأشارت إلى أن روسيا تتلقى حوالي 20 مليار دولار شهريًا من صادرات الطاقة، ومنذ نهاية مارس الماضي، رضخ العديد من المشترين الأجانب لقرار دفع ثمن الطاقة بالروبل، مما أدى إلى زيادة أخرى في قيمة العملة، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

وأضافت: «كل هذه العوامل تخلق الطلب على الروبل، مما يزيد من قيمته».

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وفي 23 مارس الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا إلى الروبل.

ووقع بوتين مرسومًا مناظرًا، وقال إنه إذا لم تدفع الدول «غير الصديقة» بالروبل اعتبارًا من 1 أبريل، فستعتبرها روسيا تخلفًا عن سداد عقود الغاز.

وكتبت فريدمان: «ارتفاع أسعار الغاز هو نتيجة مباشرة لإعلان جو بايدن في أول يوم له كرئيس، أنه أوقف عمليات الحفر الأميركية وإنتاج النفط ومشروع خط أنابيب».

وشددت فريدمان على أن «إدارة بايدن ترفض إلغاء الإجراءات المطبقة وتخفيف وضع دافعي الضرائب الأميركيين، معتبرة أن حفر آبار النفط واستخراج الذهب الأسود في الولايات المتحدة، يتعارض مع الأجندة الخضراء لرئيس الدولة».

وخلصت إلى أن «كل القواعد المعمول بها في إنتاج النفط في أميركا عندها ستصبح تكلفته باهظة وحفر آبار جديدة لن يجلب أي ربح».