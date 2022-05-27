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ألمانيا تحذّر من أزمة مالية بسبب قروض الصين لأفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 مايو 2022, 06:08 مساء
ألمانيا تحذّر من أزمة مالية بسبب قروض الصين لأفريقيا
المستشار الألماني أولاف شولتس في بروكسلن 25 مارس 2022، (ا ف ب)
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حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة، من أن القروض التي تمنحها الصين منذ سنوات لبلدان فقيرة، خصوصا في أفريقيا، تشكل «خطرا جديا» يمكن أن يغرق العالم في أزمة مالية جديدة.

وقال شولتس «هناك حقا خطر جدي» من أن تنجم أزمة مالية في «دول الجنوب عن قروض منحتها الصين عالميا من دون أن تتمتع باطّلاع شامل عليها لكثرة الجهات الضالعة فيها»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابع «هذا الأمر قد يغرق لاحقا الصين ودول الجنوب في أزمة اقتصادية ومالية كبرى» مشددا على أن «بقية دول العالم لن تكون بمنأى عنها»، وأضاف أن هذا الأمر يثير «قلقا جديا».

جاءت تصريحات المستشار الألماني خلال ندوة نظّمت في شتوتغارت ضمن فاعليات «يوم الكاثوليك في ألمانيا»، قال فيها أحد المتحدثين إن أوروبا وقفت جانبا بينما ضخّت الصين أموالا لبناء طرق وجامعات في إفريقيا، مما عزّز نفوذ بكين في القارة.

ويتّهم معارضون للسياسة الصينية بكين بإغراق بلدان منخفضة الدخل بالديون عبر منحها قروضا ضخمة لا قدرة لها على سدادها. لكن بكين ترفض هذه الانتقادات مشددة على أن القروض التي منحتها ترمي إلى الحد من الفقر.

وأشار شولتس إلى أنه يحض الصين على الانضمام إلى نادي باريس للمقرضين الذي يحدد شروط التعامل مع بلدان تواجه صعوبات مالية، متابعا: «أحد طموحاتنا الكبرى يكمن في أن تنضم إلينا الصين بصفتها بلدا يقدّم الكثير من القروض بطرق جديدة».

مبادرة أوروبية لمواجهة النفوذ الصيني في أفريقيا
وأشار شولتس إلى مبادرة «البوابة العالمية» للاتحاد الأوروبي التي أُعلن عنها مؤخرا والرامية إلى التصدي لنفوذ الصين.

من خلال هذه المبادرة يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استثمار أكثر من 150 مليار يورو في إفريقيا، في مجالات عدة تشمل الطاقة المتجددة والنقل وإنتاج اللقاحات والتعليم.

وينظر إلى هذه الخطة على أنها رد على مبادرة «لحزام والطريق»، وهو مشروع الصين الرئيسي لتوسيع البنية التحتية وتقدر قيمته بنحو تريليون دولار.

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