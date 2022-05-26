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النفط يقفز 3% إلى أعلى مستوى في شهرين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 07:32 مساء
النفط يقفز 3% إلى أعلى مستوى في شهرين
حفارات تعمل بقطاع النفط، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت أسعار النفط حوالي 3% إلى أعلى مستوى في شهرين، اليوم الخميس، بفعل مؤشرات على شح المعروض قبل موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يتنازع فيه الاتحاد الأوروبي مع المجر بشأن خطط لحظر واردات الخام من روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 3.21 دولار أو 2.8% إلى 117.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.98 دولار أو 3.6% إلى 114.31 دولار، وفق وكالة «رويترز».

- تراجع أسعار النفط بسبب القلق من تباطؤ الطلب

وارتفع خام برنت لليوم السادس على التوالي وهو في طريقه لأعلى إغلاق منذ 25 مارس. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى إغلاق منذ 23 مارس.

انخفاض مخزونات الخام الأميركية
وأدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع المنتهي في 20 مايو، بعد ارتفاع الصادرات، إلى دعم السوق أمس الأربعاء. وقال محللون إن سحب المخزون واحتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط الروسي، ردًا على ما تطلق عليه موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، دفع الأسعار إلى الارتفاع.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أمس الأربعاء، إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الاجتماع المقبل للمجلس في 30 مايو.

حظر النفط الروسي
وأكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن الاتحاد الأوروبي يمكنه إبرام اتفاق بشأن حظر النفط الروسي في غضون أيام أو النظر في «أدوات أخرى».

وما زالت المجر حجر عثرة أمام التأييد الجماعي اللازم لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وتضغط المجر من أجل الحصول على نحو 750 مليون يورو (800 مليون دولار) لتحديث مصافيها وتوسيع خط أنابيب من كرواتيا لتمكينها من الاستغناء عن النفط الروسي.

وحتى بدون حظر رسمي، يتوفر القليل من النفط الروسي في السوق، إذ يتجنب المشترون والشركات التجارية التعامل مع موردي النفط الخام والوقود من روسيا.

عوامل أخرى تؤدي إلى المزيد من الارتفاع في أسعار النفط
وأشار محللو شركة (إيه.إن زد) للخدمات المالية إلى أن الشحنات من موانئ البلطيق تستغرق رحلات أطول إلى مصافي التكرير الآسيوية، في حين توقف التسليم إلى هولندا وفرنسا تقريبا. لكن هناك أيضًا عوامل أخرى تؤدي إلى المزيد من الارتفاع في أسعار النفط.

وقالت سوجاندا ساشديفا نائبة رئيس أبحاث السلع في شركة ريليجير للسمسرة، «شنغهاي تستعد لإعادة الفتح بعد إغلاق دام شهرين، بينما يبدأ موسم ذروة القيادة في الولايات المتحدة مع عطلة يوم الذكرى، مما قد يعد فرصة لدفع الطلب على النفط»، في إشارة إلى عطلة الولايات المتحدة يوم الاثنين.

وأضافت «كل المتغيرات تشير إلى مزيد من المكاسب في أسعار النفط في الفترة القادمة».

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