«المركزي» الروسي يخفض سعر الفائدة إلى 11%

القاهرة - بوابة الوسط

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة إلى 11% من 14% اليوم الخميس.

وأضاف البنك، في بيان، أن أحدث البيانات الأسبوعية تشير إلى «تباطؤ كبير في معدلات نمو الأسعار الحالية، إلى جانب الانخفاض الملحوظ في التوقعات التضخمية للسكان والأعمال»، حسب ما جاء على موقع قناة «روسيا اليوم».

ورجح «المركزي» الروسي إمكانية خفض سعر الفائدة الرئيسي مجددا في الاجتماعات المقبلة، وأشار إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي في روسيا، ففي شهر أبريل الماضي كان عند 17.8%، وفي 20 مايو الجاري تباطأ التضخم إلى 17.5%.

وفيما يتعلق بالضغوطات الخارجية، قال المركزي الروسي إن الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي لا تزال صعبة، لكن في الوقت نفسه انخفضت مخاطر الاستقرار المالي بشكل طفيف.

وجاء قرار المركزي الروسي اليوم مخالفا لتحليلات خبراء اقتصاديين الذين توقعوا أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1 إلى 2%.