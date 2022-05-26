إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الملياردير إيلون ماسك إنه سيزيد التزامات الملكية لتمويل صفقة شراء شركة «تويتر» إلى 33.5 مليار دولار، وهو المبلغ الذي جمعه مباشرة مع شركائه لشراء «تويتر»، مخفضا بذلك قيمة القروض التي سيستدينها من المصارف.

وبعد الإعلان، ارتفع سهم تويتر في المبادلات بعد إغلاق «وول ستريت» بنسبة تجاوزت 5%، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان ماسك الذي يرأس شركة «تيسلا» للسيارات الكهربائية، تقدم بطلب للحصول على قروض بقيمة 25.5 مليار دولار إلا أنه خفضها إلى 13 مليار دولار على ما جاء في وثيقة سجلت الأربعاء لدى الهيئة الضابطة للأسواق المالية، ما يخفض العبء المالي بشكل كبير.

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ومطلع مايو، التزم مساهمون حاليون في تويتر إشراك أسهمهم في العملية والبقاء في رأسمال الشركة، وإن بنسبة أقل بعد سحبها من التداول في البورصة، وتساهم قيمة أسهمهم تاليا في خفض المبلغ الذي ينبغي على ماسك تأمينه.

وأعلن ماسك مؤسس شركة «سبايس أكس» لصناعات الفضاء أيضا، الأربعاء، أنه تلقى التزامات مباشرة أخرى سمحت له بخفض القروض لحصول عملية الشراء، بمعدل 6,25 مليار دولار إضافية، لم يحدد ماسك إن كانت هذه المبالغ مصدرها امواله الخاصة كليا أو جزئيا أو أن مستثمرين آخرين انضموا إليه.

وكان حجم القروض الأساسية، أثار قلق محللين لأنها كانت تستند إلى أسهم «تيسلا»، وتقيم ارتباطا مع شركة صناعة السيارات الأمر الذي لم تحبذه الأسواق.