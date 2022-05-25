روسيا تعلن أنها ستسدد ديونها الخارجية بالروبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، الأربعاء، أنها ستبدأ في تسديد دينها الخارجي بالروبل بعد أن أوقفت الولايات المتحدة العمل بإعفاء يسمح لموسكو بتسديد الدفعات بالدولار.

وقالت وزارة المال في بيان على تلغرام «فيما يجعل رفض تمديد هذا الترخيص من المستحيل الاستمرار في خدمة الدين الخارجي للحكومة بالدولار الأميركي، سيجري تسديد المدفوعات بالعملة الروسية»، وفق وكالة «فرانس برس».

الغاز الروسي بـ«الروبل»

وفي منتصف هذا الشهر، أعلنت شركة «إيني» الإيطالية للطاقة أنها قررت فتح حساب باليورو وآخر بالروبل لدى مصرف «غازبروم بنك» لتسديد مدفوعاتها لقاء إمدادات الغاز الروسي المستحقة «خلال الأيام المقبلة»، امتثالًا لطلب موسكو.

وأفادت الشركة العملاقة في بيان أن «واجب التسديد لا يمكن القيام به من خلال تحويل باليورو» والآلية الجديدة «يفترض ألا تكون تتعارض مع العقوبات» التي فرضتها المفوضية الأوروبية على موسكو، بحسب «فرانس برس».