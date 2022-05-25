Atwasat

روسيا تعلن أنها ستسدد ديونها الخارجية بالروبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 02:12 مساء
روسيا تعلن أنها ستسدد ديونها الخارجية بالروبل
عملة الروبل الروسية. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت روسيا، الأربعاء، أنها ستبدأ في تسديد دينها الخارجي بالروبل بعد أن أوقفت الولايات المتحدة العمل بإعفاء يسمح لموسكو بتسديد الدفعات بالدولار.

وقالت وزارة المال في بيان على تلغرام «فيما يجعل رفض تمديد هذا الترخيص من المستحيل الاستمرار في خدمة الدين الخارجي للحكومة بالدولار الأميركي، سيجري تسديد المدفوعات بالعملة الروسية»، وفق وكالة «فرانس برس».

الغاز الروسي بـ«الروبل»
وفي منتصف هذا الشهر، أعلنت شركة «إيني» الإيطالية للطاقة أنها قررت فتح حساب باليورو وآخر بالروبل لدى مصرف «غازبروم بنك» لتسديد مدفوعاتها لقاء إمدادات الغاز الروسي المستحقة «خلال الأيام المقبلة»، امتثالًا لطلب موسكو.

وأفادت الشركة العملاقة في بيان أن «واجب التسديد لا يمكن القيام به من خلال تحويل باليورو» والآلية الجديدة «يفترض ألا تكون تتعارض مع العقوبات» التي فرضتها المفوضية الأوروبية على موسكو، بحسب «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
الملك عبدالله يعلن بدء مرحلة انتقالية لـ«الأردن الجديد» واستكمال منظومة التحديث السياسي

الملك عبدالله يعلن بدء مرحلة انتقالية لـ«الأردن الجديد» واستكمال منظومة التحديث ...
دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا

دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا
روسيا تطالب برفع العقوبات لتجنب أزمة غذائية عالمية

روسيا تطالب برفع العقوبات لتجنب أزمة غذائية عالمية
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل

كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل
إصابة 14 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال قرب نابلس (فيديو)

إصابة 14 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال قرب نابلس (فيديو)
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية

مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية
إنجاز تاريخي للمصرية ميار شريف في بطولة «رولان غاروس» للتنس

إنجاز تاريخي للمصرية ميار شريف في بطولة «رولان غاروس» للتنس
استنكار أميركي إثر تسريبات جديدة حول قمع الإويغور في الصين

استنكار أميركي إثر تسريبات جديدة حول قمع الإويغور في الصين
3 تعادلات في سداسي تتويج الأواسط

3 تعادلات في سداسي تتويج الأواسط
«فوربس» تكشف مخططا لـ«داعش» لاغتيال رئيس أميركي سابق في دالاس

«فوربس» تكشف مخططا لـ«داعش» لاغتيال رئيس أميركي سابق في دالاس
«باريس سان جيرمان» الفرنسي يتخذ قراره النهائي بشأن مصير بوكيتينو

«باريس سان جيرمان» الفرنسي يتخذ قراره النهائي بشأن مصير بوكيتينو
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا

الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا
موازاة مع مخاطر أزمة الغذاء العالمية..«صنع في ليبيا» برنامج أممي لتعزيز الإنتاجية

موازاة مع مخاطر أزمة الغذاء العالمية..«صنع في ليبيا» برنامج أممي لتعزيز ...
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
بعد نشر «وثائق مسربة» ألمانيا تطالب بـتحقيق في انتهاكات بحق الأويغور

بعد نشر «وثائق مسربة» ألمانيا تطالب بـتحقيق في انتهاكات بحق الأويغور
برج خليفة أكثر المواقع استقطابا للزوار عبر «غوغل ستريت فيو»

برج خليفة أكثر المواقع استقطابا للزوار عبر «غوغل ستريت فيو»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوربان يستبعد التوصل لاتفاق لفرض حظر نفطي على روسيا خلال أيام
أوربان يستبعد التوصل لاتفاق لفرض حظر نفطي على روسيا خلال أيام
الرئاسة الفرنسية: يمكن التوصل إلى اتفاق لتجاوز تحفظ المجر على حظر أوروبي على النفط الروسي
الرئاسة الفرنسية: يمكن التوصل إلى اتفاق لتجاوز تحفظ المجر على حظر...
تراجع أسعار النفط بسبب القلق من تباطؤ الطلب
تراجع أسعار النفط بسبب القلق من تباطؤ الطلب
أسعار النفط ترتفع مدعومة بنقص الإمدادات
أسعار النفط ترتفع مدعومة بنقص الإمدادات
بعد الهند.. ماليزيا تعلق صادرات الدجاج
بعد الهند.. ماليزيا تعلق صادرات الدجاج
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انهيار عملة «بيتكوين».. ما سبب التراجع الذي تجاوز 50%؟
انهيار عملة «بيتكوين».. ما سبب التراجع الذي تجاوز 50%؟...
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب ......
بعد قرار الفدرالي الأميركي.. أربع دول خليجية ترفع أسعار الفائدة
بعد قرار الفدرالي الأميركي.. أربع دول خليجية ترفع أسعار ......
البنك الدولي سيخصص 12 مليار دولار للأمن الغذائي في الأشهر الـ15 المقبلة
البنك الدولي سيخصص 12 مليار دولار للأمن الغذائي في الأشهر ......
كيف نجحت روسيا في جعل الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداءً في 2022
كيف نجحت روسيا في جعل الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداءً ......
المزيد
تونس تأمل في بدء مفاوضات رسمية قريبا مع صندوق النقد الدولي
تونس تأمل في بدء مفاوضات رسمية قريبا مع صندوق النقد الدولي...
روسيا تعلن أنها ستسدد ديونها الخارجية بالروبل
روسيا تعلن أنها ستسدد ديونها الخارجية بالروبل...
رئيس حكومة سريلانكا يتولى وزارة المال وسط أزمة اقتصادية خانقة
رئيس حكومة سريلانكا يتولى وزارة المال وسط أزمة اقتصادية ......
بعد الهند.. ماليزيا تعلق صادرات الدجاج
بعد الهند.. ماليزيا تعلق صادرات الدجاج...
أسعار النفط ترتفع مدعومة بنقص الإمدادات
أسعار النفط ترتفع مدعومة بنقص الإمدادات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط