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بعد الهند.. ماليزيا تعلق صادرات الدجاج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 10:05 صباحا
بعد الهند.. ماليزيا تعلق صادرات الدجاج
أحد حقول الأرز في ولاية سيلانغور في ماليزيا، 30 سبتمبر 2021. (أ ف ب)
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أعلنت ماليزيا تعليق صادرات الدجاج للحد من النقص في سوقها المحلية وارتفاع الأسعار، وهو إجراء حمائي جديد يتعلق بالمنتجات الغذائية في آسيا.
قال رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب مساء الإثنين إن صادرات الدجاج البالغة حوالي 3.6 مليون دجاجة شهريًا ستتوقف اعتبارًا من الأول من يونيو «حتى تستقر الأسعار والإمدادات»، حسب وكالة «فرانس برس».

هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا هو الأخير الذي يحد من صادراته الغذائية بعد أن أوقفت الهند صادرات القمح وإندونيسيا زيت النخيل منذ أقل من شهر. وقال في بيان إن «الحكومة تعرب عن قلقها حيال ارتفاع الأسعار وانخفاض العرض من الدجاج حاليًا الأمر الذي يلحق الضرر» بالماليزيين.

اضطرابات آنية في توريد الدجاج المجمد
واستشعرت سنغافورة التي تعتمد إلى حد كبير على جارتها الماليزية للحصول على غذائها، فورًا القرار. واستوردت سنغافورة حوالي ثلث احتياجاتها من الدجاج العام الماضي من ماليزيا، بحسب وكالة الغذاء في الجزيرة التي حذرت الثلاثاء من حدوث «اضطرابات آنية في توريد الدجاج المجمد». وأوصت في بيان «المستهلكين بشراء ما يحتاجون إليه فقط».

تصدر ماليزيا أيضًا الدجاج إلى تايلاند واليابان وهونغ كونغ. بلغ معدل التضخم في ماليزيا 2.2 % في مارس، مع زيادة حادة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 4%. تتزايد المخاوف بشأن انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم بسبب تغير المناخ وغزو روسيا لأوكرانيا.

حذر البنك الدولي هذا الشهر من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ستكون له «آثار مدمرة على أشد الناس فقرًا».

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