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أسعار النفط ترتفع مدعومة بنقص الإمدادات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 08:27 صباحا
أسعار النفط ترتفع مدعومة بنقص الإمدادات
حفارات تعمل بقطاع النفط، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار، اليوم الأربعاء، مدعومة بنقص الإمدادات، واحتمال زيادة الطلب من البداية القادمة لموسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 1.38 دولار أو 1.2% إلى 114.94 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتسليم يوليو 1.35 دولار أو 1.2% إلى 111.12 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وتواصل شح إمدادات الخام العالمية مع تجنب المشترين النفط من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وسط عقوبات بعد غزوها أوكرانيا، الذي تصفه موسكو بـ«عملية عسكرية خاصة».

مباحثات في الاتحاد الأوروبي لحظر النفط الروسي
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة، يوم الثلاثاء، إنها متفائلة من اقتناع أولئك الذين ما زالوا يعارضون حزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي والتي من شأنها إلغاء واردات النفط الروسية إلى الاتحاد.

وصرح الشريك الإداري لشركة «إس بي آي أسيت مانجمنت»، ستيفن إينيس، بأنه «مع فرض حظر صريح على استيراد الخام الروسي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وإحجام شركات النفط عن الشراء حتى دون عقبات قانونية رسمية، ما زالت العقوبات الذاتية تتسبب في نقص الإمدادات».

وفي إطار استمرار الضغط على الإمدادات الروسية، توجه مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الهند أمس الثلاثاء للتحدث مع مسؤولين في الصناعة الخاصة بشأن العقوبات الأميركية على روسيا، حسبما قالت وزارة الخزانة، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لمنع مشتريات الهند من النفط الروسي من الارتفاع.

توقعات بزيادة الاستهلاك في أميركا
ويتقلص وضع المعروض من النفط الخام، مع توقعات أن يكون السفر في نهاية الأسبوع الجاري مع العطلات في أميركا هو الأكثر ازدحامًا منذ عامين، ما يتسبب في زيادة الطلب على الوقود حيث يخطط المزيد من السائقين التوجه في رحلات، والتخلص من قيود جائحة فيروس «كورونا» المستجد، رغم ارتفاع أسعار الوقود.

ويظهر الطلب المتوقع على الوقود في نهاية هذا الأسبوع في بيانات المخزون الأميركية، إذ قالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات البلاد من البنزين تراجعت 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر إن مخزونات المقطرات تراجعت أيضًا بمقدار 949 ألف برميل، بينما ارتفعت مخزونات الخام الأميركية 567 ألف برميل.

وستصدر بيانات من الحكومة الأمريكية بشأن المخزونات يوم الأربعاء، وفي استطلاع أجرته «رويترز»، توقع المحللون انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

حجر صحي في الصين
وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، كثفت بكين جهود الحجر الصحي لإنهاء التفشي الجديد لجائحة «كورونا»، الذي بدأ منذ شهر، بينما تخطط السلطات في شنغهاي للإبقاء على معظم القيود سارية هذا الشهر.

وقالت المحللة في «سي إم سي ماركيتس»، تينا تينج، «ارتفعت أسعار النفط حيث يبدو أن المخاوف من الركود تقل، مع تخفيف الصين تدريجيًا لعمليات الإغلاق، بالإضافة إلى اتخاذها جملة من الإجراءات التحفيزية» للاقتصاد.

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