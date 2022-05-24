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أوربان يستبعد التوصل لاتفاق لفرض حظر نفطي على روسيا خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 04:29 مساء
أوربان يستبعد التوصل لاتفاق لفرض حظر نفطي على روسيا خلال أيام
خزان نفط روسي (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يعرقل تبني حظر أوروبي على النفط الروسي، أن التوصل إلى اتفاق «غير مرجح إلى حد بعيد» في الأيام المقبلة وذلك في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الثلاثاء.

وفي الرسالة المؤرخة الإثنين، قال اوربان انه سيكون من «غير المجدي» مناقشة هذه الحزمة السادسة من العقوبات خلال قمة رؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد ال27 المقررة في 30 و31 مايو «في غياب توافق»، وفق «فرانس برس».

 حظر أوروبي على النفط الروسي 
وتوقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن يُتخذ قرار بفرض حظر أوروبي على النفط الروسي «خلال أيام قليلة»، في حين لم يحظ الموضوع بعد بالإجماع اللازم في إطار الدول السبع والعشرين.

وقال هابيك لمحطة «زد دي إف» التلفزيونية العامة في وقت متأخر مساء الإثنين إن «عددًا قليلًا فقط من الدول، خاصة المجر، تحدثت عن مواجهة مشكلات.. المناقشات مستمرة وأعتقد أننا سنشهد انفراجًا في غضون أيام قليلة».

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وأعلن الأوروبيون وقف استيراد الفحم الروسي اعتبارًا من أغسطس المقبل، لكن الحظر النفطي الذي يفترض أن يُفعل بحلول نهاية العام ما زال قيد المناقشة.

«الحظر في متناول اليد»
وقال هابيك إن «الحظر في متناول اليد»، علمًا أن أي قرار بشأن فرض عقوبات أوروبية يحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء.

وخططت بروكسل لوقف واردات الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام 2022، لكن المجر ترفض في الوقت الحالي هذه الحزمة السادسة من العقوبات التي اقترحتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، لعدم وجود ضمانات بشأن إمداداتها.

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