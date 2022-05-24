«الطيران المدني الإماراتية» تتعاقد على توفير خدمات أرضية في 3 مطارات أفغانية

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، الثلاثاء، عقدًا مع سلطات حركة طالبان من أجل تولي الخدمات الأرضية في ثلاثة مطارات أفغانية من بينها مطار العاصمة كابل.

وتعرض مطار كابل الوحيد، لأضرار كبيرة في أغسطس الماضي جراء توافد عشرات آلاف الأشخاص إليه في محاولة للهرب من البلاد في حين كانت الولايات المتحدة تنهي انسحابها من أفغانستان بعد حرب استمرت عشرين سنة مع عودة حركة طالبان إلى السلطة، بحسب «فرانس برس».

تنظيم رحلات محلية ودولية

وفتح المطار أبوابه مجددًا وينظم رحلات محلية ودولية إلا أنه بحاجة إلى أشغال واسعة النطاق لكي تتمكن شركات الطيران الرئيسية من العودة إليه.

ووقعت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عقدًا جديدًا يمتد على 18 شهرًا مع وزارة النقل والطيران المدني الأفغانية لتوفير خدمات أرضية في مطارات كابل وقندهار وهرات. وقال وزير النقل الأفغاني حميد الله اخون زاده خلال مؤتمر صحفي «العقد الحالي يشمل فقط خدمات المساعدة الأرضية».

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وقدمت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية خدمات كهذه في مطار كابل منذ نوفمبر 2020 ولعبت دورًا أساسيًا في إعادة تأهيله بعد أحداث أغسطس.

وقال المدير الاقليمي للهيئة إبراهيم معرفي «لسنا بجدد هنا. لكن توقيع الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عقدًا جديدًا سيمنح شركات الطيران العالمية الثقة لتستأنف رحلاتها إلى أفغانستان» من دون أن يوضح موعدا لذلك.

إعادة تشغيل مطار كابل

حتى الآن تنظم شركتان أفغانيتان هما كام وأريانا رحلات بين كابل ودبي والدوحة وإسلام أباد وطهران. وتنظم شركة ماهان إير الإيرانية رحلات إلى كابول كذلك. وتشكل إعادة تشغيل مطار كابل بفاعلية شرطا حيويا لانتعاش الاقتصاد الأفغاني المنهار. وتدير المطار راهنا وزارة النقل الأفغانية بمساعدة الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية وخبراء قطريين.

وتجري مجموعة شركات قطرية وتركية منذ أشهر مفاوضات مع حركة طالبان لتشغيل مطارات كابل وقندهار وهرات ومزار الشريف وخوست. إلا أن هذه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، إذ تشترط حركة طالبان أن تتولى الأمن فيها.

ورفض مسؤولو طالبان التعليق على هذه المسألة الثلاثاء. ورفضت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية القول أيضا ما إذا كانت قد تدخل السباق للفوز بتشغيل هذه المطارات الخمسة أو ما إذا كان هذا الاتفاق على الخدمات الأرضية سيوسع ليشمل خدمات أخرى.