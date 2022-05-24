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العملة التركية تسجل 16 ليرة مقابل دولار لأول مرة منذ بداية العام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 10:05 صباحا
العملة التركية تسجل 16 ليرة مقابل دولار لأول مرة منذ بداية العام
موظف في مكتب صرافة يعد أوراقا من الليرة التركية، (ا ف ب)
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واصلت العملة التركية تراجعها أمام الدولار خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، لتصل إلى أقل مستوى لها منذ خمسة أشهر، في ظل استمرار السياسة النقدية المرنة بما لا يسمح بكبح جماح التضخم في تركيا.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إلى تراجع الليرة بنسبة 0.8% إلى 16.0477 ليرة لكل دولار، وهو أقل مستوى منذ الأزمة المالية التي ضربت تركيا أواخر العام الماضي.

يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار المستهلك في تركيا خلال الشهر الماضي، بنسبة 70% سنويًا، وهو ما يزيد بشدة عن المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي التركي وهو 14% سنويًا.

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