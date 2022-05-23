الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى في 7 أعوام مقابل اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

قفز الروبل الروسي أكثر من 6% أمام اليورو إلى أعلى مستوى في حوالي سبعة أعوام الإثنبن، مدعوما بقيود على تحركات رؤوس الأموال وأسعار قوية للنفط واقتراب فترة مدفوعات ضرائب الشركات.

وعند الساعة 1338 بتوقيت غرينتش، كان الروبل مرتفعا 6.3 بالمئة عند 58.75 مقابل اليورو وهو أقوى مستوى له منذ أوائل يونيو حزيران 2015، بحسب «رويترز».

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وصعد 4.6% أمام الدولار الأميركي إلى 57.47، وهو غير بعيد عن أعلى مستوى له منذ أواخر مارس 2018 البالغ 57.075 الذي سجله يوم الجمعة.

وحقق الروبل مكاسب بحوالي 30 في المئة مقابل الدولار هذا العام على الرغم من أزمة اقتصادية حادة في روسيا، وهو ما يجعله العملة الأفضل أداء في العالم رغم أنه مدعوم على نحو مصطنع بقيود على رؤوس الأموال فُرضت في أواخر فبراير لحماية القطاع المالي في روسيا بعد أن أثار قرارها إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا عقوبات غربية لم يسبق لها مثيل.