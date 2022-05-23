Atwasat

صندوق النقد الدولي يدافع عن العولمة والتجارة غير المقيّدة في دافوس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 10:43 صباحا
صندوق النقد الدولي يدافع عن العولمة والتجارة غير المقيّدة في دافوس
مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي كلاوس شفاب في افتتاح الجلسات الافتراضية لوضع جدول أعمال المنتدى, 17 يناير 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

في ظلّ مواجهة النظام الاقتصاديّ العالميّ «تقاطعاً محتملاً للكوارث»، سيدافع صندوق النقد الدوليّ في منتدى دافوس عن العولمة، ويحثّ الدول على عدم الاستسلام لمغريات الأنظمة الحمائيّة.

وكتبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في مدوّنة مشتركة مع مسؤولين في الصندوق: «بينما يتوجه صنّاع القرار السياسيّ وأصحاب الشركات إلى دافوس، يواجه الاقتصاد العالمي على الأرجح أكبر اختبار له منذ الحرب العالميّة الثانية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبعد توقف لمدّة سنتين بسبب وباء كوفيد-19، تعود النخب السياسيّة والاقتصاديّة في العالم للحضور شخصياً إلى المنتدى الاقتصاديّ العالميّ، حيث ينصبّ الاهتمام على تداعيات الحرب في أوكرانيا.

تنامي خطر التفتت الجغرافي الاقتصادي
وشدّد مسؤولو صندوق النقد الدولي على «تنامي خطر التفتت الجغرافي-الاقتصاديّ»، مشددين في المقابل على فوائد العولمة.

ولفت مسؤولو الصندوق في مدوّنتهم، إلى التغيّر في تدفّق رأس المال والسلع والخدمات على مدى العقود الثلاثة الماضية، مدفوعاً بانتشار التكنولوجيا الحديثة، «لقد عززت قوى التكامل هذه مستوى المعيشة والانتاجيّة وضاعفت حجم الاقتصاد العالمي ثلاث مرّات وانتشلت 1,3 مليار شخص من الفقر المدقع».

- روسيا تكثف قصف شرق أوكرانيا.. وزيلينسكي يتحدث في دافوس

إلا أنّ هذا التقدّم مهدّد اليوم بفعل الحرب في أوكرانيا وما صاحبها من عقوبات وقيود، إذ فرضت قيودٌ على تجارة الأغذية والطاقة والمواد الخام الأخرى في نحو 30 بلداً، بحسب الصندوق، ومع ذلك من الضروريّ «تعزيز الحركة التجاريّة لزيادة القدرة على التكيّف».

تخفيف النقص في الإمدادات وخفض اأسعار
ومن شأن تقليص العوائق التجاريّة أن يساعد في تخفيف النقص في الإمدادات وخفض أسعار المواد الغذائيّة والمنتجات الأخرى.

ونصح صندوق النقد الدولي الدول والشركات بتنويع وارداتها لضمان تدفّق الإمدادات و«الاستفادة من فوائد التكامل العالميّ للشركات»، وقد أظهرت دراسة أجراها الصندوق أنّ التنويع يمكن أن يخفّص نصف الخسائر المحتملة المرتبطة بمشاكل العرض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا للمساومة

ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا...
ميلان يحرز لقبه الأول منذ 11 عاما ويفوز ببطولة الدوري الإيطالي

ميلان يحرز لقبه الأول منذ 11 عاما ويفوز ببطولة الدوري الإيطالي
صلاح يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه

صلاح يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه
مانشستر سيتي يضرب ليفربول ويحتفظ بـ«البريميرليغ» في 5 دقائق

مانشستر سيتي يضرب ليفربول ويحتفظ بـ«البريميرليغ» في 5 دقائق
السفارة البريطانية: من المهم لمستقبل ليبيا إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ناجحة

السفارة البريطانية: من المهم لمستقبل ليبيا إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ...
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية

بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية ...
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية

بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية ...
«جدري القرود» يسجل 92 إصابة حول العالم: ما هي خطورة تفشي المرض؟

«جدري القرود» يسجل 92 إصابة حول العالم: ما هي خطورة تفشي المرض؟
فيرستابن يحرز سباق جائزة إسبانيا الكبرى للسيارات ويتصدر بطولة العالم

فيرستابن يحرز سباق جائزة إسبانيا الكبرى للسيارات ويتصدر بطولة العالم
«الصحة العالمية» تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر لمواجهة انتشار «جدري القرود»

«الصحة العالمية» تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر لمواجهة انتشار «جدري القرود»
ما هي علاقة فصيلة الدم بالعدوى والإصابة بالمرض؟

ما هي علاقة فصيلة الدم بالعدوى والإصابة بالمرض؟
الفنان صالح العبار موهبة «الديجيتال»

الفنان صالح العبار موهبة «الديجيتال»
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»

رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»
اقتصاد بلس (18 مايو 2022)

اقتصاد بلس (18 مايو 2022)
«أدرينالين» مع نمب (Numb)

«أدرينالين» مع نمب (Numb)
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر

جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا...
عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها في «اجتماع القاهرة»

عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها في ...
كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!

كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
موسم صعب للمزارعين في الهند بعد قرار حظر تصدير القمح
موسم صعب للمزارعين في الهند بعد قرار حظر تصدير القمح
شنغهاي تعيد تشغيل شبكة النقل العام جزئيا مع الرفع التدريجي لتدابير إغلاق
شنغهاي تعيد تشغيل شبكة النقل العام جزئيا مع الرفع التدريجي ...
بايدن يعلن شراكة اقتصادية جديدة في آسيا والمحيط الهادئ
بايدن يعلن شراكة اقتصادية جديدة في آسيا والمحيط الهادئ
أسعار النفط ترتفع إلى 113.2 دولارًا للبرميل
أسعار النفط ترتفع إلى 113.2 دولارًا للبرميل
مصر: 6 مليارات جنيه اعتماد إضافي للموازنة العامة الحالية
مصر: 6 مليارات جنيه اعتماد إضافي للموازنة العامة الحالية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انهيار عملة «بيتكوين».. ما سبب التراجع الذي تجاوز 50%؟
انهيار عملة «بيتكوين».. ما سبب التراجع الذي تجاوز 50%؟...
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب ......
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر ......
بعد قرار الفدرالي الأميركي.. أربع دول خليجية ترفع أسعار الفائدة
بعد قرار الفدرالي الأميركي.. أربع دول خليجية ترفع أسعار ......
البنك الدولي سيخصص 12 مليار دولار للأمن الغذائي في الأشهر الـ15 المقبلة
البنك الدولي سيخصص 12 مليار دولار للأمن الغذائي في الأشهر ......
المزيد
صندوق النقد الدولي يدافع عن العولمة والتجارة غير المقيّدة في دافوس
صندوق النقد الدولي يدافع عن العولمة والتجارة غير المقيّدة في......
بايدن يدرس خفض الرسوم الجمركية على الصين ويطلب من أوبك ضخ المزيد من النفط
بايدن يدرس خفض الرسوم الجمركية على الصين ويطلب من أوبك ضخ ......
إيران وعمان تتفقان على تطوير حقل هنغام النفطي
إيران وعمان تتفقان على تطوير حقل هنغام النفطي...
مصر: 6 مليارات جنيه اعتماد إضافي للموازنة العامة الحالية
مصر: 6 مليارات جنيه اعتماد إضافي للموازنة العامة الحالية...
أسعار النفط ترتفع إلى 113.2 دولارًا للبرميل
أسعار النفط ترتفع إلى 113.2 دولارًا للبرميل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط