مصر: 6 مليارات جنيه اعتماد إضافي للموازنة العامة الحالية

القاهرة - بوابة الوسط

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون رقم 27 لسنة 2022 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022 .

كان مجلس النواب قد قرر القانون الذي ينص في المادة الأولى على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه بالباب الثالث «الفوائد»، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ).

وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس «الاقتراض» بمبلغ 6 مليارات جنيه، كما تنص المادة الثالثة على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.