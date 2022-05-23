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مصر: 6 مليارات جنيه اعتماد إضافي للموازنة العامة الحالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 09:57 صباحا
مصر: 6 مليارات جنيه اعتماد إضافي للموازنة العامة الحالية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. (أرشيفية: الإنترنت)
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وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون رقم 27 لسنة 2022 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022 . 

كان مجلس النواب قد قرر القانون الذي ينص في المادة الأولى على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه بالباب الثالث «الفوائد»، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ).

وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس «الاقتراض» بمبلغ 6 مليارات جنيه، كما تنص المادة الثالثة على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.

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