بايدن يعلن شراكة اقتصادية جديدة في آسيا والمحيط الهادئ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين في طوكيو إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تضم 13 دولة بينها الولايات المتحدة واليابان ولكن من دون الصين التي تنظر بريبة إلى هذا المشروع.

أربعة مجالات تعاون رئيسية

ولا يُعد «الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ» اتفاقية تجارة حرة ولكنه ينص على مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء في أربعة مجالات رئيسية هي الاقتصاد الرقمي وسلاسل الامداد والبنية التحتية للطاقة النظيفة ومكافحة الفساد، حسب وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن يلتقي بايدن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، والامبراطور ناروهيتو، الإثنين، قبيل قمة تحالف «كواد« (الرباعي) التي تجمع قادة أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة. كما سيكشف بايدن، الإثنين، مبادرة أميركية جديدة كبرى للتجارة الإقليمية و«إطار العمل الاقتصادي لمنطقة الهندي-الهادئ من أجل الازدهار».