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الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم تجاري لإقامة سلسلة توريد بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 07:37 مساء
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم تجاري لإقامة سلسلة توريد بين البلدين
امرأة تضع كمامة عليها العلمين الكوري الجنوبي والأميركي أثناء زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن. (أ ف ب)
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أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توقيع مذكرة تفاهم بهدف إنشاء سلسلة توريد بين البلدين وعلى نطاق أوسع تعزيز التعاون التجاري، وفق ما أفادت وزارة التجارة الأميركية في بيان السبت.

وقالت الوزارة إن مذكرة التفاهم من شأنها أن تسمح بـ«تعميق» التعاون بين البلدين، و«إقامة حوار تجاري وسلسلة توريد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية». وأشار البلدان إلى أن «التعاون بشأن أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية وخلايا الوقود وتكنولوجيا الطاقة الشمسية والاقتصاد الرقمي، سيواصل تبديل مجتمعاتنا وتحفيز ازدهارنا الاقتصادي المشترك»، وفق «فرانس برس».

المنافسة الدولية للصناعة الأميركية والكورية
وترى وزارة التجارة الأميركية ونظيرتها الكورية الجنوبية أن العمل الذي تحقق في هذا الإطار «سيشجع التعاون المتزايد، وسيعزز المنافسة الدولية للصناعة الأميركية والكورية».

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وسبق أن نظمت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو طاولة مستديرة مع وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي لي تشانغ-يانغ، إضافة إلى مسؤولي شركات من البلدين على غرار «هيونداي» و«إل جي» و«سامسونغ» و«كوالكوم» و«جي اي».

«الاستثمارات العابرة للحدود»
وأكدت الوزارة أنه تم تسليط الضوء على أهمية «الاستثمارات العابرة للحدود في قطاعات أساسية للنمو الطويل الأمد للاقتصادين».

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية شريكان مهمان في التجارة والاستثمار. وسول هي سادس شريك تجاري للولايات المتحدة. وقد استثمرت الشركات الكورية الجنوبية أكثر من 62 مليار دولار في الولايات المتحدة، بينما تعد الأخيرة ثاني مصدر استثمار مباشر أجبني في كوريا الجنوبية منذ أكثر من عشر سنوات.

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