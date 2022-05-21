اليابان تحتج على تنقيب الصين عن الغاز في بحر الصين الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت اليابان احتجاجًا رسميًا إلى الصين لاتهامها بالتنقيب في حقول للغاز متنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية، الجمعة، أنها قدمت شكوى لدى سفارة الصين في طوكيو متهمة بكين بإقامة 17 منصة حفر آبار في قطاع تتداخل فيه المنطقتان الاقتصاديتان الخالصتان للبلدين في بحر الصين الشرقي، وفق وكالة «فرانس برس»

ورأت الوزارة «من المؤسف للغاية أن يقوم الطرف الصيني بشكل أحادي بأعمال تطوير في هذه المياه»، مشيرة إلى أنه «لم يتم حتى الآن ترسيم حدود المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين والجرف القاريّ في بحر الصين الشرقي».

ما هي طبيعة الخلاف الصيني الياباني؟

وتعتبر اليابان أن الخط الوسط بين سواحل البلدين يشكل حدود منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين، غير أن الصين تعتبر أن الحدود أقرب إلى سواحل اليابان، مستندة في هذا الترسيم إلى الجرف القاري وغيره من خصائص المحيط.

واتفقت طوكيو وبكين في 2008 على استغلال مشترك لحقوق الغاز في المناطق المتنازع عليها وتعليق عمليات التنقيب الأحادية. لكن المفاوضات الرامية إلى تحديد سبل تنفيذ الاتفاق علقت بعد عامين ولم تستأنف منذ ذلك الحين.