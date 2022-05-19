النفط ينتعش بعد خسائر على مدى يومين

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بنحو خمسة دولارات للبرميل في غضون ساعات قليلة، متعافية من خسائر تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع.

انتعاشة الأسعار جاءت بعد جلسة متقلبة في أعقاب خسائر على مدى يومين، مدعومة بضعف الدولار والتوقعات بأن الصين قد تخفف بعض قيود الإغلاق التي قد تعزز الطلب.

أسعار النفط

وواصلت مؤشرات النفط الخام موجة التقلبات الشديدة؛ إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 2.93 دولار أو 2.7% لتبلغ عند التسوية 112.04 دولار للبرميل. وصعدت كذلك العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 2.62 دولار أو 2.4%، مسجلة عند التسوية 112.21 دولار للبرميل.

- أسعار النفط تتراجع 1% مع استمرار المخاوف حول الركود العالمي

وفي الصين، يراقب المستثمرون عن كثب خطط تخفيف قيود فيروس كورونا اعتبارا من الأول من يونيو في مدينة شنغهاي الأكثر اكتظاظا بالسكان، مما قد يؤدي إلى انتعاش الطلب على النفط من أكبر مستورد للخام في العالم.

النفط والدولار.. مؤشرات عكسية

كما انتعشت أسواق النفط مع ضعف الدولار. وانخفض مؤشر الدولار واحدا في المئة اليوم بعد المكاسب الأخيرة.

وغالبا ما تتحرك مؤشرات النفط بشكل عكسي مقابل الدولار، إذ تتم معظم معاملات النفط الخام العالمية بالدولار، وبالتالي فإن ارتفاع العملة الأميركية يجعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة لكبار المستوردين.