عقوبات بريطانية وإيطالية على كبرى شركات الطيران الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على كبرى شركات الطيران الروسية منها شركة «إيروفلوت» ومنعها من إعادة بيع المواقف المخصصة لها في المطارات ردا على غزو أوكرانيا.

كما أعلنت إيطاليا اليوم أيضا أنها صادرت طائرات وأموالا تعود لمجموعة «United Aircraft Corporation» المملوكة من الدولة الروسية في إطار العقوبات الأوروبية المفروضة على الكيانات المرتبطة بالكرملين، وفق وكالة «فرانس برس».

مصادرة أصول بقيمة 146 مليون يورو

وبحسب الحكومة الإيطالية، فإن الأصول المصادرة للشركة المتخصصة في الطيران والدفاع تمثل مبلغا إجماليا يزيد على 146 مليون يورو.

وجاء في البيان البريطاني أن أول شركة طيران روسية «إيروفلوت» و«أورال إيرلاينز» و«روسيا إيرلاينز» لن تتمكن بعد الآن من إعادة بيع مواقع الهبوط المخصصة لها التي لم يعد يسمح لها باستخدامها في مطارات المملكة المتحدة وتقدر بنحو 50 مليون جنيه إسترليني (59 مليون يورو).

إصرار بريطاني على مواصلة العقوبات ضد روسيا

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس: «ما دام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يواصل هجومه الهمجي على أوكرانيا، سنستمر في استهداف الاقتصاد الروسي».

وفي وقت سابق، أغلقت المملكة المتحدة مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية عقب غزو أوكرانيا في 24 فبراير وكذلك أغلقت موانئها أمام السفن الروسية وحظرت تصدير السلع والتكنولوجيا إلى قطاع الطيران الروسي.

عقوبات في مجال النقل الدولي ضد موسكو؟

وتأتي العقوبات الجديدة في الوقت الذي تتولى فيه المملكة المتحدة رئاسة منتدى الدولي للنقل، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إذ تعتزم لندن الدعوة إلى رد موحد ضد موسكو.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، تؤكد لندن أنها فرضت عقوبات على أكثر من ألف شخص و 100 كيان لا سيما الأثرياء الذين يمثلون أكثر من 117 مليار جنيه استرليني (138 مليار يورو).

وبحسب لندن، فإن هذه العقوبات الدولية «تدفع روسيا إلى أعمق ركود منذ سقوط الاتحاد السوفيتي».