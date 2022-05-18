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يلين تنتقد رسوما جمركية مفروضة على الصين: تعاقب المستهلكين والشركات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 07:43 مساء
يلين تنتقد رسوما جمركية مفروضة على الصين: تعاقب المستهلكين والشركات الأميركية
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في كونيغزفنتر الألمانية. (أ ف ب)
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء إن بعض الرسوم الجمركية التي فرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على الواردات من الصين «تضر بالمستهلكين والشركات الأميركية».

وفي وقت يدرس الرئيس جو بايدن إمكان رفع هذه التعريفات الجمركية لمحاربة التضخم، رأت يلين أن بعض هذه الرسوم «تضر بالمستهلكين والشركات، وليست استراتيجية»، وفق «فرانس برس».

انتهاء سريان الرسوم الجمركية الأميركية في 6 يوليو
وأوضحت يلين للصحفيين، قبل اجتماع وزراء مال مجموعة السبع في ألمانيا، «إنها لا تعالج المسائل الحقيقية مع الصين، سواء كانت نقاط الضعف في سلاسل التوريد أو قضايا الأمن القومي أو غيرها من الممارسات التجارية غير العادلة».

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وتنتهي مدة سريان الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على واردات بقيمة 350 مليار دولار من الصين تلقائيًا في 6 يوليو، إذا لم تطالب أي شركة بالإبقاء عليها فيما تتعرض إدارة بايدن لضغوط لإزالتها بسبب التضخم القياسي في الولايات المتحدة. وأضافت يلين «نجري مناقشات» حول مستقبل هذه التعريفات الجمركية.

وكان الرئيس الجمهوري السابق اتخذ هذه الإجراءات ردًا على ممارسات تجارية صينية اعتبرها «غير منصفة».

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