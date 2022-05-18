تونس.. عودة موسم الحج اليهودي لكنيس جربة بعد توقف عامين بسبب الوباء

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت، الأربعاء، مراسم الحج اليهودي إلى كنيس «الغريبة» في جزيرة جربة التونسية (شرق) الذي أُلغي خلال 2020 و2021 بسبب أزمة «كوفيد-19».

ووصل أول الزائرين قرابة الساعة العاشرة صباحًا (09.00 ت غ) ومروا عبر أجهزة تفتيش كتلك المتواجدة في المطارات مع انتشار حراس أمنيين، حسب «فرانس برس».

على أبواب موسم سياحي

يسكن تونس حاليًا أكثر من ألف يهودي وكان عددهم أكثر من مئة ألف قبل استقلال البلاد في العام 1956. وينظم الحج اليهودي في هذا العام وتونس على أبواب موسم سياحي تسعى السلطات لإنجاحه وتدارك الموسمين الفائتين.

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وتقول صولانج عزوز (75 عامًا)، التي وُلدت في تونس وتعيش منذ 58 عامًا في مدينة مرسيليا في فرنسا: «أبي من جزيرة جربة وكانت (زيارة الغريبة) مهمة جدًا...وكنت أزورها منذ الصغر».

تقاليد اليهود التونسيين

ويُنظَّم الحج إلى كنيس الغريبة كل عام في اليوم الثالث والثلاثين بعد عيد الفصح اليهودي، وهو في صميم تقاليد اليهود التونسيين.

وتراجع عدد الحجاج بشكل كبير بعد هجوم انتحاري بشاحنة مفخخة استهدف كنيسًا العام 2002، وأدى إلى مقتل 21 شخصًا.