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مبيعات التجزئة تواصل ارتفاعها في الولايات المتحدة وسط زيادة الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 09:04 مساء
مبيعات التجزئة تواصل ارتفاعها في الولايات المتحدة وسط زيادة الأسعار
محطة وقود في واشنطن. (أ ف ب)
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أنفق الأميركيون، في أبريل، مزيد المبالغ على التسوق وذلك للشهر الرابع على التوالي، مع بلوغ معدل التضخم مستوى هو الأعلى منذ 40 عامًا، في حين سجلت مبيعات السيارات انتعاشًا، وفق بيانات حكومية نشرت الثلاثاء.

وارتفعت مبيعات التجزئة لشهر أبريل بنسبة 0.9%، فيما ازدادت مبيعات السيارات بنسبة 2.2% في الشهر نفسه بعدما شهدت تراجعًا في مارس، وفق وزارة التجارة. لكن إذا ما تم استثناء السيارات وقطع الغيار، تصبح النسبة 1.3%، أي أعلى بأشواط من توقعات الخبراء، بحسب «فرانس برس».

 ارتفاع أسعار البنزين من جراء الحرب 
ومع ارتفاع أسعار البنزين من جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، تراجعت المبيعات في محطات التوزيع بنسبة 2.7 بالمئة بعدما كانت سجلت ارتفاعًا في الشهرين الماضيين، وفق التقرير الرسمي.

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وقالت كاثي بوستيانشيتش، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مركز«أوكسفورد إيكونوميكس»، إن «قدرة المستهلكين على تحمل التضخم المرتفع ستبقى تحت الضغط والارتفاع الجديد في أسعار البنزين والأوضاع المالية التي تزداد ضائقة سيرخيان بثقلهما على مدى استعداد الأسر للإنفاق على السلع الباهظة الثمن».

ارتفاع إجمالي مبيعات التجزئة 
وارتفع إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 8.2% مقارنة بشهر أبريل 2021، في حين بلغت الزيادة إذا ما تم استثناء قطاع السيارات 10.9%، وفق التقرير.

وسجلت الزيادات الأكبر في أبريل في الإلكترونيات والمفروشات المنزلية والملابس، فيما سجلت زيادة قدرها 2% في قطاع المطاعم والحانات، وكذلك في مبيعات الإنترنت.

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