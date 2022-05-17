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الهند.. آلاف الأطنان من القمح عالقة في الموانئ بعد قرار حظر التصدير

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 05:25 مساء
الهند.. آلاف الأطنان من القمح عالقة في الموانئ بعد قرار حظر التصدير
سيدة في موسم حصاد القمح في الهند. (الإنترنت)
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توقفت شحنات تبلغ مئات آلاف الأطنان من القمح في ميناء هندي رئيسي، الثلاثاء، بعد القرار الذي أعلنته نيودلهي في نهاية الأسبوع بحظر تصدير هذه السلعة الغذائية، بسبب ارتفاع التضخم ولضمان أمنها الغذائي.

أمرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، التجار، السبت، بعدم إبرام صفقات تصدير جديدة إلا بموافقة حكومية مسبقة. وأثار الإعلان المفاجئ الفوضى في ميناء «ديندايال ترست» في ولاية غوجارات (غرب)، حيث كانت نحو 4 آلاف شاحنة محملة بالقمح عالقة الثلاثاء، وفق إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

 أربع سفن محملة بـ80 ألف طن 
وتنتظر أربع سفن محملة بنحو 80 ألف طن من القمح أمر المغادرة. ويمكن للشحنات التي وصلت قبل 13 مايو، تاريخ إعلان الحكومة الهندية حظر التصدير، أن تغادر على متن سفن متجهة إلى دول مثل مصر وكوريا الجنوبية بموجب اتفاقات سابقة، على ما أعلن مسؤولو الموانئ.

وأوضح الناطق باسم الميناء، أوم براكاش دادلاني، أن «الشاحنات المحملة بالقمح التي وصلت إلى الميناء بعد 13 مايو ستضطر إلى المغادرة ومعها البضائع». وقدرت غرفة التجارة في غانديهام أن نحو 400 ألف طن من القمح القادم من البنجاب وهرايانا وماديا براديش والولايات المنتجة الأخرى موجودة في الميناء والاهراءات القريبة.

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وقال رئيس غرفة التجارة في غانديهام، تيجا كانغاد، إن ما بين 500 و700 مستودع بالقرب من ميناء كاندلا «مليئة بالقمح المخصص للتصدير»، معربًا عن أسفه لأن الحكومة لم تبلغ مسبقًا وبدلًا عن ذلك اعلنت القرار فجأة.

وأضاف كانغاد: «أدى ذلك إلى خلق حالة من الفوضى، حيث يجهل سائقو الشاحنات والتجار مصير بضائعهم... كما أن القمح سلعة قابلة للتلف، ولا يمكن أن يبقى في العراء لفترة طويلة».

تحذير من «تفاقم» مشكلة إمدادات الحبوب 
انتقد وزراء الزراعة في مجموعة السبع على الفور قرار الهند، محذرين من «تفاقم» مشكلة إمدادات الحبوب. وحتى السبت كانت الهند أعربت عن استعدادها لمساعدة الأسواق العالمية في حال حدوث مشاكل في الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا التي كانت تؤمِّن 12 بالمئة من صادرات القمح في العالم.

وقالت نيودلهي إن «الحظر» يهدف إلى ضمان «الأمن الغذائي» لسكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وشهدت الهند موجة حر شديدة في مارس، بلغت درجة الحرارة خلالها في بعض الأحيان 45 درجة مئوية، مما أضر بالمناطق المنتجة للقمح في شمال البلاد.

ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج هذا العام بنسبة 5% بالمقارنة مع 109 ملايين طن تم حصادها في العام 2021. وارتفع سعر السلعة الغذائية الرئيسية، الإثنين، إلى مستوى قياسي بلغ 435 يورو (453 دولارًا) للطن مع افتتاح السوق الأوروبية.

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