Atwasat

أمير قطر يبدأ جوله أوروبية من إسبانيا بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 03:58 مساء
أمير قطر يبدأ جوله أوروبية من إسبانيا بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (يسار وسط) وزوجته جواهر بنت حمد بن سهيم آل ثاني قرب الملك الإسباني فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيسيا في مدريد. (أ ف ب)
alwasat radio

بدأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، زيارة لإسبانيا تستغرق يومين وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مدريد خصوصًا في مجال الطاقة، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

واستقبل الملك فيليبي السادس الزعيم القطري في أول زيارة دولة له إلى إسبانيا منذ توليه العرش العام 2013، باستعراض حرس الشرف الملكي. ويفترض أن يعقد الزعيمان بعد ذلك لقاءً لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق «فرانس برس».

توقيع عشرات العقود الاقتصادية والتجارية 
ومن المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأمير القطري الأربعاء في قصر مونكلوا، مقر الحكومة الإسبانية. وبحسب مصدر حكومي إسباني، من المقرر توقيع عشرات العقود الاقتصادية والتجارية خلال هذه الزيارة التي يحضرها وفد قطري كبير يضم وزيري الخارجية وشؤون الطاقة.

وبحسب المصدر نفسه، ستتمحور هذه الاتفاقات خصوصًا حول الطاقة، لا سيما الغاز، في وقت تسعى فيه مدريد، مثل بقية دول الاتحاد الأوروبي منذ الحرب في أوكرانيا، إلى تنويع إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال بهدف خفض الاعتماد على روسيا.

-  مع زيارة أمير قطر لإيران.. محاولات من الدوحة والاتحاد الأوروبي لإتمام الاتفاق النووي
-  وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين والفلسطيينين والليبيين والعراقيين والأفغان على غرار أوكرانيا

وقطر التي تملك ثالث أكبر احتياطات غاز في العالم، هي حاليًا خامس أكبر مورد لإسبانيا للغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة والجزائر ونيجيريا ومصر. وشّكل الغاز المستورد من الإمارة 4.4% من إجمالي الواردات الإسبانية في أبريل، وفقا لمشغل شبكة الغاز الإسبانية. وبحسب مدريد، يمكن أن تزيد هذه النسبة نظرًا إلى القدرات الإنتاجية لقطر.

إمدادات الغاز الطبيعي المسال 
وقال سفير قطر لدى إسبانيا عبدالله بن إبراهيم الحمر في مقابلة مع الجريدة الإسبانية اليومية «20 مينوتوس»، «نحن نعمل عن كثب مع نظرائنا الأوروبيين» بشأن «إمدادات الغاز الطبيعي المسال الطويلة الأجل» للاتحاد الأوروبي و«تطوير البنى التحتية للاستيراد المرتبطة بها».

وأفاد مصدر دبلوماسي أن الجولة الأوروبية لأمير قطر التي بدأت في إسبانيا، ستتواصل برحلات إلى ألمانيا وبريطانيا وسلوفينيا والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيُعقد في دافوس بسويسرا في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 مايو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية

الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب

«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب
«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب

«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب
«فودافون» البريطانية: «اتصالات» الإماراتية باتت أكبر مستثمر لدى المجموعة

«فودافون» البريطانية: «اتصالات» الإماراتية باتت أكبر مستثمر لدى المجموعة
«يورو نيوز»: تحقيقات مستقلة ترجح رواية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بنيران إسرائيلية

«يورو نيوز»: تحقيقات مستقلة ترجح رواية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بنيران ...
إردوغان: تركيا «لن تتنازل» بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي

إردوغان: تركيا «لن تتنازل» بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي
تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية

تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية
تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل الأوقات

تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل ...
السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027

السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027
مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند
المسار الدستوري الليبي يواصل جولة القاهرة الثانية اليوم.. هل تكون «الفرصة الأخيرة»؟

المسار الدستوري الليبي يواصل جولة القاهرة الثانية اليوم.. هل تكون «الفرصة ...
بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا

بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا
كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة

كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة
شاهد .. في «وسط الخبر».. اشتباكات جنزور توترات عابرة أم تمهيد لسيناريو دموي؟

شاهد .. في «وسط الخبر».. اشتباكات جنزور توترات عابرة أم تمهيد لسيناريو دموي؟
الدامجة: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين ولن أتوقف عن قول الحقيقة

الدامجة: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين ولن أتوقف عن قول الحقيقة
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن

مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022

لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
المفوضية الأوروبية تخفض توقعات النمو في منطقة اليورو وترفع توقعاتها للتضخم
المفوضية الأوروبية تخفض توقعات النمو في منطقة اليورو وترفع ...
جهود أميركية-أوروبية لزيادة تصنيع الرقائق الإلكترونية والضغط على روسيا
جهود أميركية-أوروبية لزيادة تصنيع الرقائق الإلكترونية والضغط على ...
سلسلة «ماكدونالدز» الأميركية للوجبات السريعة تنسحب نهائيا من السوق الروسية
سلسلة «ماكدونالدز» الأميركية للوجبات السريعة تنسحب نهائيا من ...
«فودافون» البريطانية: «اتصالات» الإماراتية باتت أكبر مستثمر لدى المجموعة
«فودافون» البريطانية: «اتصالات» الإماراتية باتت أكبر مستثمر لدى ...
الولايات المتحدة تناشد الهند العودة عن قرار حظر تصدير القمح
الولايات المتحدة تناشد الهند العودة عن قرار حظر تصدير القمح
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انهيار عملة «بيتكوين».. ما سبب التراجع الذي تجاوز 50%؟
انهيار عملة «بيتكوين».. ما سبب التراجع الذي تجاوز 50%؟...
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى ......
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر ......
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017...
بعد قرار الفدرالي الأميركي.. أربع دول خليجية ترفع أسعار الفائدة
بعد قرار الفدرالي الأميركي.. أربع دول خليجية ترفع أسعار ......
المزيد
أمير قطر يبدأ جوله أوروبية من إسبانيا بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية
أمير قطر يبدأ جوله أوروبية من إسبانيا بهدف تعزيز العلاقات ......
الليرة التركية عند أدنى مستوى منذ ديسمبر.. والأتراك يحتمون بالذهب
الليرة التركية عند أدنى مستوى منذ ديسمبر.. والأتراك يحتمون ......
النفط يتراجع مع تعثر الاتحاد الأوروبي في حظر الواردات الروسية
النفط يتراجع مع تعثر الاتحاد الأوروبي في حظر الواردات ......
الولايات المتحدة تناشد الهند العودة عن قرار حظر تصدير القمح
الولايات المتحدة تناشد الهند العودة عن قرار حظر تصدير القمح...
«فودافون» البريطانية: «اتصالات» الإماراتية باتت أكبر مستثمر لدى المجموعة
«فودافون» البريطانية: «اتصالات» الإماراتية باتت أكبر مستثمر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط