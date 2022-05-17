أمير قطر يبدأ جوله أوروبية من إسبانيا بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، زيارة لإسبانيا تستغرق يومين وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مدريد خصوصًا في مجال الطاقة، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

واستقبل الملك فيليبي السادس الزعيم القطري في أول زيارة دولة له إلى إسبانيا منذ توليه العرش العام 2013، باستعراض حرس الشرف الملكي. ويفترض أن يعقد الزعيمان بعد ذلك لقاءً لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق «فرانس برس».

توقيع عشرات العقود الاقتصادية والتجارية

ومن المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأمير القطري الأربعاء في قصر مونكلوا، مقر الحكومة الإسبانية. وبحسب مصدر حكومي إسباني، من المقرر توقيع عشرات العقود الاقتصادية والتجارية خلال هذه الزيارة التي يحضرها وفد قطري كبير يضم وزيري الخارجية وشؤون الطاقة.

وبحسب المصدر نفسه، ستتمحور هذه الاتفاقات خصوصًا حول الطاقة، لا سيما الغاز، في وقت تسعى فيه مدريد، مثل بقية دول الاتحاد الأوروبي منذ الحرب في أوكرانيا، إلى تنويع إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال بهدف خفض الاعتماد على روسيا.

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وقطر التي تملك ثالث أكبر احتياطات غاز في العالم، هي حاليًا خامس أكبر مورد لإسبانيا للغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة والجزائر ونيجيريا ومصر. وشّكل الغاز المستورد من الإمارة 4.4% من إجمالي الواردات الإسبانية في أبريل، وفقا لمشغل شبكة الغاز الإسبانية. وبحسب مدريد، يمكن أن تزيد هذه النسبة نظرًا إلى القدرات الإنتاجية لقطر.

إمدادات الغاز الطبيعي المسال

وقال سفير قطر لدى إسبانيا عبدالله بن إبراهيم الحمر في مقابلة مع الجريدة الإسبانية اليومية «20 مينوتوس»، «نحن نعمل عن كثب مع نظرائنا الأوروبيين» بشأن «إمدادات الغاز الطبيعي المسال الطويلة الأجل» للاتحاد الأوروبي و«تطوير البنى التحتية للاستيراد المرتبطة بها».

وأفاد مصدر دبلوماسي أن الجولة الأوروبية لأمير قطر التي بدأت في إسبانيا، ستتواصل برحلات إلى ألمانيا وبريطانيا وسلوفينيا والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيُعقد في دافوس بسويسرا في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 مايو.