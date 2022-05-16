سلسلة «ماكدونالدز» الأميركية للوجبات السريعة تنسحب نهائيا من السوق الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سلسلة ماكدونالدز الأميركية للوجبات السريعة، التي أغلقت متاجرها في روسيا مطلع مارس، الإثنين، انسحابها من البلاد وبيع جميع أنشطتها ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المدير العام للشركة كريس كيمبينسكي في بيان: «نحن ملتزمون تجاه مجتمعنا في العالم ويتعين علينا المحافظة على قيمنا». وأضاف أن «احترام قيمنا يعني أنه لم يعد بإمكاننا الاحتفاظ بعلامتنا» في روسيا، بحسب «فرانس برس».

منذ أكثر من 30 عامًا

ماكدونالدز موجودة في روسيا منذ أكثر من 30 عامًا، وتملك 850 مطعمًا يعمل بها 62 ألف موظف. في 8 مارس، أعلنت الشركة إغلاق جميع مطاعمها بشكل موقت وتعليق جميع أعمالها في البلاد، حاذية حذو الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات التي قررت النأي بنفسها عن موسكو.

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وقال العملاق الأميركي للوجبات السريعة إن «الأزمة الإنسانية التي سببتها الحرب في أوكرانيا والبيئة الاقتصادية غير المتوقعة التي نتجت عنها دفعت ماكدونالدز للاعتقاد بأن استمرار أنشطتنا في روسيا لم يعد ممكنًا ولا يتوافق مع قيمنا».

إعادة بيع محفظتها الروسية بالكامل

واعتبرت المجموعة أنها ستسجل أعباء غير قابلة للتحصيل تتراوح بين 1.2 مليار و1.4 مليار دولار بسبب انسحابها من البلاد. وتشكل روسيا حيث تدير ماكدونالدز مباشرة 80% من المطاعم التي تحمل اسمها، 9 % من إيرادات المجموعة الأميركية و3 % من أرباحها التشغيلية.

تسعى المجموعة إلى إعادة بيع محفظتها الروسية بالكامل إلى مستثمر محلي. حتى يتم الانتهاء من الصفقة، تلتزم المجموعة بدفع رواتب موظفيها وبضمان استمرار توظيفهم من قبل المشتري المستقبلي.