Atwasat

السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 03:32 مساء
السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027
وزير الطافة السعودي عبدالعزيز بن سلمان خلال مؤتمر الشرق الأوسط للبترول والغاز في المنامة, 16 مايو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

توقع وزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان، الإثنين، أن تكون بلاده قادرة على زيادة قدرتها اليومية لإنتاج النفط بأكثر من مليون برميل، لتتخطى 13 مليون برميل يوميا مطلع العام 2027.

وأفاد الوزير السعودي خلال مؤتمر للطاقة في المنامة بأن الإنتاج سيبلغ «على الأرجح 13.2 إلى 13.4 (برميل يوميا) لكن ذلك سيكون في نهاية 2026 أو بداية 2027»، مضيفا أن المملكة ستحافظ على هذا المستوى من الإنتاج «إذا سمح السوق بذلك»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت شركة «أرامكو» السعودية العملاقة أعلنت في مارس 2020، أنها تلقت توجيهات من وزارة الطاقة لزيادة الإنتاج يوميا من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا، دون أن تقدم جدولا زمنيا لتنفيذ ذلك.

وتأتي تصريحات الوزير السعودي غداة إعلان شركة «أرامكو»، أنها حققت زيادة 82% في أرباحها خلال الربع الأول من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا.

- %82 زيادة في أرباح «أرامكو» السعودية خلال الربع الأول بفضل ارتفاع أسعار النفط

وساعدت هذه النتائج الشركة على الإطاحة بمجموعة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «أبل» كأغلى شركة في العالم في القيمة السوقية.

ويشكل الأمر استمرارا للأخبار السارة للسعودية التي أعلنت في مايو، أنها حققت نموا بنسبة 9.6% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من 2021، هو الأسرع منذ عقد بفضل عائدات قطاع النفط.

لكن أرامكو، تواجه تحديات أمنية يسببها استمرار المواجهة بين التحالف العسكري بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين في اليمن، والذين استهدفوا باستمرار المنشآت النفطية للشركة في ارجاء البلاد.

فيما أعلنت السعودية والإمارات التزامهما بقرارات تحالف «أوبك بلس»، ما يبرز استقلال الرياض وأبوظبي المتزايد عن حليفتهما واشنطن.

مساع لزيادة عائدات النفط
وتسعى السعودية لزيادة عائدات النفط لتمويل المشروعات العملاقة التي يطرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في المملكة، في إطار خطته لتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي المرتهن بالنفط.

والعام الماضي وقبل أيام من قمة المناخ «كوب-26»، تعهدت السعودية بتحقيق الحياد الكربوني في 2060، ما أثار شكوك منظمات بيئية دولية.

ومع تزايد الحاجة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، يحذر الخبراء من الحاجة الملحة لتقليل استخدام الوقود الأحفوري، لكن الأهداف المعلنة من قبل المسؤولين السعودية تشير إلى «أنهم ما زالوا يؤمنون بالنفط كمصدر للطاقة خلال العقد المقبل»، على ما أفاد مازن السديري رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية لوكالة «فرانس برس»، مضيفا «أنهم لا يتبعون النهج العالمي من خلال تقليل الهيدروكربونات».

وخلال مؤتمر الطاقة في المنامة، قال وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، الإثنين، إن بلاده تعتزم زيادة إنتاجها اليومي من النفط إلى 6 ملايين برميل يوميا في 2027، و8 ملايين برميل يوميا في 2029.

وينتج العراق حاليا أقل بقليل من 3.5 مليون برميل يوميا. وسجل أعلى معدل إيرادات نفطية منذ 50 عاما في مارس الماضي، بلغت 11.07 مليار دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند
أسعار القمح تصل لمستوى قياسي بعد حظر تصديره في الهند

أسعار القمح تصل لمستوى قياسي بعد حظر تصديره في الهند
الصافرة الأفريقية تحرم الأهلي طرابلس من التأهل إلى نهائي «الكونفدرالية»

الصافرة الأفريقية تحرم الأهلي طرابلس من التأهل إلى نهائي «الكونفدرالية»
كاركاتير خيري - لبنان .. انتخابات الإنعاش

كاركاتير خيري - لبنان .. انتخابات الإنعاش
كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة

كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة
درنة تودع نجمها الدولي «محمد بونيسة»

درنة تودع نجمها الدولي «محمد بونيسة»
لقاء سري يجمع ولي العهد السعودي ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية.. ما تفاصيله؟

لقاء سري يجمع ولي العهد السعودي ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية.. ما تفاصيله؟
«خلل تقني» يتسبب في استقالة الحكومة الفرنسية بالخطأ على موقعها الرسمي

«خلل تقني» يتسبب في استقالة الحكومة الفرنسية بالخطأ على موقعها الرسمي
المنتخب الليبي يعلن أول قائمة لـ«فرسان المتوسط» تحت ولاية المدرب الفرنسي مارتينز

المنتخب الليبي يعلن أول قائمة لـ«فرسان المتوسط» تحت ولاية المدرب الفرنسي مارتينز
الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة الـ74 على وقع التصعيد والتوتر (شاهد)

الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة الـ74 على وقع التصعيد والتوتر (شاهد)
الدامجة: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين ولن أتوقف عن قول الحقيقة

الدامجة: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين ولن أتوقف عن قول الحقيقة
وست هام يسقط السيتي في فخ التعادل ويمنح «ليفربول» فرصة إشعال قمة «البريميرليغ»

وست هام يسقط السيتي في فخ التعادل ويمنح «ليفربول» فرصة إشعال قمة «البريميرليغ»
الشلماني: لن أستقيل وسأكشف أصحاب العراقيل لاتحاد الكرة قريبا

الشلماني: لن أستقيل وسأكشف أصحاب العراقيل لاتحاد الكرة قريبا
«الوجع الليبي» ورحيل شيرين أبوعاقلة في أصبوحة بن الطيب الشعرية

«الوجع الليبي» ورحيل شيرين أبوعاقلة في أصبوحة بن الطيب الشعرية
بن زايد يلتقي ماكرون مع توافد قادة العالم لتقديم العزاء في الشيخ خليفة

بن زايد يلتقي ماكرون مع توافد قادة العالم لتقديم العزاء في الشيخ خليفة
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن

مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
«مجزرة ذات طابع عنصري».. شاب أبيض يقتل 10 أشخاص من أصول أفريقية في نيويورك

«مجزرة ذات طابع عنصري».. شاب أبيض يقتل 10 أشخاص من أصول أفريقية في نيويورك
شاهد في «هذا المساء».. الجولة الثانية من «حوار القاهرة» بين الترقب والانتقاد

شاهد في «هذا المساء».. الجولة الثانية من «حوار القاهرة» بين الترقب والانتقاد
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الشركات الأميركية أمام معادلة صعبة بين رفع الأسعار ومراعاة المستهلكين مع تصاعد التضخم
الشركات الأميركية أمام معادلة صعبة بين رفع الأسعار ومراعاة ...
رئيس الاتحاد الأفريقي يدعو لإنشاء وكالة تصنيف ائتماني أفريقية
رئيس الاتحاد الأفريقي يدعو لإنشاء وكالة تصنيف ائتماني أفريقية
إضراب مكاتب الصرافة الأفغانية احتجاجا على زيادة طالبان لتكلفة الترخيص
إضراب مكاتب الصرافة الأفغانية احتجاجا على زيادة طالبان لتكلفة ...
هل توافق إيران على تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا؟
هل توافق إيران على تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا؟
الذهب يتراجع لأدنى مستوى منذ يناير مع ارتفاع الدولار
الذهب يتراجع لأدنى مستوى منذ يناير مع ارتفاع الدولار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انهيار عملة «بيتكوين».. ما سبب التراجع الذي تجاوز 50%؟
انهيار عملة «بيتكوين».. ما سبب التراجع الذي تجاوز 50%؟...
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى ......
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار...
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر ......
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017...
المزيد
رئيس وزراء سريلانكا يعلن نفاد البترول في البلاد
رئيس وزراء سريلانكا يعلن نفاد البترول في البلاد...
السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027
السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا ......
أسعار القمح تصل لمستوى قياسي بعد حظر تصديره في الهند
أسعار القمح تصل لمستوى قياسي بعد حظر تصديره في الهند...
الذهب يتراجع لأدنى مستوى منذ يناير مع ارتفاع الدولار
الذهب يتراجع لأدنى مستوى منذ يناير مع ارتفاع الدولار...
هل توافق إيران على تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا؟
هل توافق إيران على تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط