السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027

القاهرة - بوابة الوسط

توقع وزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان، الإثنين، أن تكون بلاده قادرة على زيادة قدرتها اليومية لإنتاج النفط بأكثر من مليون برميل، لتتخطى 13 مليون برميل يوميا مطلع العام 2027.

وأفاد الوزير السعودي خلال مؤتمر للطاقة في المنامة بأن الإنتاج سيبلغ «على الأرجح 13.2 إلى 13.4 (برميل يوميا) لكن ذلك سيكون في نهاية 2026 أو بداية 2027»، مضيفا أن المملكة ستحافظ على هذا المستوى من الإنتاج «إذا سمح السوق بذلك»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت شركة «أرامكو» السعودية العملاقة أعلنت في مارس 2020، أنها تلقت توجيهات من وزارة الطاقة لزيادة الإنتاج يوميا من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا، دون أن تقدم جدولا زمنيا لتنفيذ ذلك.

وتأتي تصريحات الوزير السعودي غداة إعلان شركة «أرامكو»، أنها حققت زيادة 82% في أرباحها خلال الربع الأول من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا.

- %82 زيادة في أرباح «أرامكو» السعودية خلال الربع الأول بفضل ارتفاع أسعار النفط

وساعدت هذه النتائج الشركة على الإطاحة بمجموعة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «أبل» كأغلى شركة في العالم في القيمة السوقية.

ويشكل الأمر استمرارا للأخبار السارة للسعودية التي أعلنت في مايو، أنها حققت نموا بنسبة 9.6% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من 2021، هو الأسرع منذ عقد بفضل عائدات قطاع النفط.

لكن أرامكو، تواجه تحديات أمنية يسببها استمرار المواجهة بين التحالف العسكري بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين في اليمن، والذين استهدفوا باستمرار المنشآت النفطية للشركة في ارجاء البلاد.

فيما أعلنت السعودية والإمارات التزامهما بقرارات تحالف «أوبك بلس»، ما يبرز استقلال الرياض وأبوظبي المتزايد عن حليفتهما واشنطن.

مساع لزيادة عائدات النفط

وتسعى السعودية لزيادة عائدات النفط لتمويل المشروعات العملاقة التي يطرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في المملكة، في إطار خطته لتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي المرتهن بالنفط.

والعام الماضي وقبل أيام من قمة المناخ «كوب-26»، تعهدت السعودية بتحقيق الحياد الكربوني في 2060، ما أثار شكوك منظمات بيئية دولية.

ومع تزايد الحاجة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، يحذر الخبراء من الحاجة الملحة لتقليل استخدام الوقود الأحفوري، لكن الأهداف المعلنة من قبل المسؤولين السعودية تشير إلى «أنهم ما زالوا يؤمنون بالنفط كمصدر للطاقة خلال العقد المقبل»، على ما أفاد مازن السديري رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية لوكالة «فرانس برس»، مضيفا «أنهم لا يتبعون النهج العالمي من خلال تقليل الهيدروكربونات».

وخلال مؤتمر الطاقة في المنامة، قال وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، الإثنين، إن بلاده تعتزم زيادة إنتاجها اليومي من النفط إلى 6 ملايين برميل يوميا في 2027، و8 ملايين برميل يوميا في 2029.

وينتج العراق حاليا أقل بقليل من 3.5 مليون برميل يوميا. وسجل أعلى معدل إيرادات نفطية منذ 50 عاما في مارس الماضي، بلغت 11.07 مليار دولار.