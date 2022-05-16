أسعار القمح تصل لمستوى قياسي بعد حظر تصديره في الهند

القاهرة - بوابة الوسط

قفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي، الإثنين، بعد قرار الهند حظر تصديره في وقت تشهد البلاد موجة حر أضرت بالمحاصيل.

وبعد تسجيله ارتفاعا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا المصدرة الرئيسية للقمح، ارتفع سعر السلعة الغذائية الرئيسية إلى 435 يورو (453 دولارا) للطن مع افتتاح السوق الأوروبية، بحسب وكالة «فرانس برس».

الهند تحظر تصدير القمح

والسبت أعلنت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصدير القمح دون إذن حكومي خاص، بسبب تراجع إنتاجها جراء موجات الحر الشديد.

وقالت نيودلهي، التي تعهدت بتزويد الدول الفقيرة، التي كانت تعتمد على الصادرات من أوكرانيا، إنها تريد ضمان «الأمن الغذائي» لسكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، وهو قرار من شأنه أن «يؤدي إلى تفاقم أزمة» إمدادات الحبوب على المستوى العالمي، كما حذرت مجموعة السبع السبت.

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ويعود الرقم القياسي السابق إلى 13 مايو، حيث بلغ سعر طن القمح 422 يورو عند الافتتاح، في ضوء التوقعات العالمية الأميركية الجديدة بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بمقدار الثلث لعام 2022-2023.