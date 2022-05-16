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الذهب يتراجع لأدنى مستوى منذ يناير مع ارتفاع الدولار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 01:46 مساء
الذهب يتراجع لأدنى مستوى منذ يناير مع ارتفاع الدولار
سبائك ذهب، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بأكثر من 1%، إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر يناير الماضي، مع استمرار تأثير قوة الدولار على الطلب على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأميركية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1797.82 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1797.40 دولار للأوقية، بحسب وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق من الجلسة، تراجعت أسعار الذهب 1.4% إلى أدنى مستوى منذ 31 يناير الماضي، مسجلة 1786.60 دولار للأوقية، وفي يوم الجمعة، شهد المعدن الأصفر خسارة أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي.

مكاسب الدولار قرب ذروة عقدين
وعزز الدولار الأميركي، مكاسبه قرب ذروة عقدين مع إضرار بيانات ضعيفة عن الاقتصاد الصيني بالعملات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، بما يشمل الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي، ما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن لحائزي العملات الأخرى.

ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الأولى في فترة الجائحة في مارس، بمقدار 25 نقطة أساس مع سعيه لتشديد السياسة النقدية.

- أسعار الذهب تتراجع مع عودة الدولار لأعلى مستوياته في 20 عاما

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا من التضخم، فهو حساس لزيادة أسعار الفائدة الأميركية على المدى القصير ولزيادة عائدات السندات، إذ يزيد العاملان من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 21.02 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5% إلى 934.16 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 1.3% إلى 1918.59 دولار للأوقية.

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