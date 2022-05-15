Atwasat

إضراب مكاتب الصرافة الأفغانية احتجاجا على زيادة طالبان لتكلفة الترخيص

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 08:13 مساء
إضراب مكاتب الصرافة الأفغانية احتجاجا على زيادة طالبان لتكلفة الترخيص
صرافون أفغان ينتظرون الزبائن في العاصمة كابل. (أ ف ب)
alwasat radio

أضرب آلاف من مكاتب الصرافة، الأحد، في كابل وفي عدة مدن أفغانية احتجاجًا على زيادة كبيرة في تكلفة رخصها فرضتها سلطات طالبان، وفق ما أفادت منظمة مهنيّة.

وقال الناطق باسم هيئة الصرافين عبدالرحمن زيرق إن «آلافًا من مكاتب الصرافة في أنحاء البلاد أغلقت احتجاجًا على الشروط التي وضعها البنك المركزي الأفغاني»، بحسب «فرانس برس».

 5 ملايين أفغاني (54 ألف يورو) مقابل رخصة
وبحسب قوله، طالبهم البنك المركزي بدفع 5 ملايين أفغاني (54 ألف يورو) مقابل رخصة ممارسة المهنة، مقابل 300 ألف أفغاني في الماضي. كما طلب منهم أن يكون لديهم دائمًا ما لا يقل عن 50 مليون أفغاني لإدارة أعمالهم.

واعتبر زيرق أن هذه «أموال كثيرة» و«لسنا أقوياء بما يكفي» لتلبية هذه الشروط، مؤكدًا أن البنك المركزي لم يبرر الزيادة. وأضاف أن البنك المركزي يعتزم مطالبة جميع الصرافين بتجديد رخصهم وأن تتم كل المعاملات عبر الإنترنت.

-  الأمم المتحدة تجمع 2.44 مليار دولار لمساعدة أفغانستان
-  البنك الدولي: تدهور كبير للأمن الغذائي في أفغانستان بسبب تراجع الأجور

من جانبه، قال الناطق باسم البنك المركزي محمد صابر موماند في بيان إن الوسطاء الذين لا يستوفون المعايير الجديدة سيواجهون «إجراءات قانونية».

وأكد أن البنك مصمم على ضمان «الشفافية والأمن في هذا القطاع» وضمان تنفيذ كل أنشطة الصرافة «وفق القوانين السارية». وأوضح نائب محافظ البنك المركزي السابق خان أفضل هده وال أن طالبان اتخذت هذا الإجراء لتلبية مطالب المجتمع الدولي في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن «أسهل طريق لمن يغسلون الأموال والإرهابيين كانت تمر من خلال الصرافين». وتابع أن «ما فعلته (الحكومة) هو أنها شددت الشروط اللازمة للعمل حتى يضطر من لا يستطيعون الوفاء بها إلى الإغلاق».

انهيار اقتصاد أفغانستان وارتفاع معدلات البطالة
بعد عودة طالبان المفاجئة إلى السلطة في أغسطس، انهار اقتصاد أفغانستان وارتفعت معدلات البطالة لأسباب ليس أقلها أزمة السيولة الهائلة الناجمة عن تجميد مليارات من الأصول الموجودة في الخارج وخصوصًا في الولايات المتحدة.

وأغلقت البنوك الأفغانية أبوابها لأسابيع، وأدت مكاتب الصرافة دورًا حيويًا حينها في الحد من عدم الاستقرار عبر تلبية الحاجات المالية لملايين الأفغان. ولأن النظام المصرفي لا يزال هشًا، تمارس مكاتب الصرافة أنشطة مالية تؤديها عادة البنوك، مثل تحويل الأموال أو منح القروض للتجار والمزارعين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة الـ74 على وقع التصعيد والتوتر (شاهد)

الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة الـ74 على وقع التصعيد والتوتر (شاهد)
وست هام يسقط السيتي في فخ التعادل ويمنح «ليفربول» فرصة إشعال قمة «البريميرليغ»

وست هام يسقط السيتي في فخ التعادل ويمنح «ليفربول» فرصة إشعال قمة «البريميرليغ»
«الوجع الليبي» ورحيل شيرين أبوعاقلة في أصبوحة بن الطيب الشعرية

«الوجع الليبي» ورحيل شيرين أبوعاقلة في أصبوحة بن الطيب الشعرية
بن زايد يلتقي ماكرون مع توافد قادة العالم لتقديم العزاء في الشيخ خليفة

بن زايد يلتقي ماكرون مع توافد قادة العالم لتقديم العزاء في الشيخ خليفة
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن

مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
«مجزرة ذات طابع عنصري».. شاب أبيض يقتل 10 أشخاص من أصول أفريقية في نيويورك

«مجزرة ذات طابع عنصري».. شاب أبيض يقتل 10 أشخاص من أصول أفريقية في نيويورك
شاهد في «هذا المساء».. الجولة الثانية من «حوار القاهرة» بين الترقب والانتقاد

شاهد في «هذا المساء».. الجولة الثانية من «حوار القاهرة» بين الترقب والانتقاد
«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين
الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس

الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس
لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022

لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي

جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي
نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط

نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط
بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول الأزمة الليبية

بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول...
حكومة الوحدة ترد على تقرير لـ«العفو الدولية» طالبت فيه بإقالة رئيس جهاز دعم الاستقرار

حكومة الوحدة ترد على تقرير لـ«العفو الدولية» طالبت فيه بإقالة رئيس جهاز دعم ...
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم

بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم
شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة

«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
قتيل خلال الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار في إيران
قتيل خلال الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار في إيران
مجموعة السبع ترفض قرار الهند حظر تصدير القمح: نريد إبقاء الأسواق مفتوحة
مجموعة السبع ترفض قرار الهند حظر تصدير القمح: نريد إبقاء الأسواق ...
%82 زيادة في أرباح «أرامكو» السعودية خلال الربع الأول بفضل ارتفاع أسعار النفط
%82 زيادة في أرباح «أرامكو» السعودية خلال الربع الأول بفضل ارتفاع...
وزراء زراعة مجموعة السبع يدعون لفتح الأسواق وسط مخاوف من نقص الحبوب
وزراء زراعة مجموعة السبع يدعون لفتح الأسواق وسط مخاوف من نقص ...
مصر تقدر كلفة الأثر المباشر لحرب أوكرانيا على موازنتها بـ130 مليار جنيه سنويا
مصر تقدر كلفة الأثر المباشر لحرب أوكرانيا على موازنتها بـ130 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انهيار عملة «بيتكوين».. ما سبب التراجع الذي تجاوز 50%؟
انهيار عملة «بيتكوين».. ما سبب التراجع الذي تجاوز 50%؟...
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى ......
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار...
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر ......
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017...
المزيد
إضراب مكاتب الصرافة الأفغانية احتجاجا على زيادة طالبان لتكلفة الترخيص
إضراب مكاتب الصرافة الأفغانية احتجاجا على زيادة طالبان ......
رئيس الاتحاد الأفريقي يدعو لإنشاء وكالة تصنيف ائتماني أفريقية
رئيس الاتحاد الأفريقي يدعو لإنشاء وكالة تصنيف ائتماني ......
الشركات الأميركية أمام معادلة صعبة بين رفع الأسعار ومراعاة المستهلكين مع تصاعد التضخم
الشركات الأميركية أمام معادلة صعبة بين رفع الأسعار ومراعاة ......
مصر تقدر كلفة الأثر المباشر لحرب أوكرانيا على موازنتها بـ130 مليار جنيه سنويا
مصر تقدر كلفة الأثر المباشر لحرب أوكرانيا على موازنتها بـ130......
وزراء زراعة مجموعة السبع يدعون لفتح الأسواق وسط مخاوف من نقص الحبوب
وزراء زراعة مجموعة السبع يدعون لفتح الأسواق وسط مخاوف من نقص......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط