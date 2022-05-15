وزراء زراعة مجموعة السبع يدعون لفتح الأسواق وسط مخاوف من نقص الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

دان وزراء الزراعة في الدول الصناعية السبع بشكل جماعي حرب روسيا على أوكرانيا، وأصدروا نداء لفتح الأسواق وسط مخاوف متزايدة من نقص الحبوب عالميًا.

وفي بيانهم الختامي الصادر اليوم الأحد، التزم الوزراء بالمساعدة في «ضمان الإمدادات الغذائية للشعب الأوكراني ودعم المزارعين الأوكرانيين في الحصول على المدخلات الأساسية، بما في ذلك الوقود والأسمدة والأعلاف والبذور، وفي إنتاج مواد غذائية كافية وآمنة وتحتوي على عناصر غذائية مفيدة»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وانتقد وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، قرار الهند حظر تصدير القمح، قائلًا إن جميع الدول، «خاصة الدول المصدرة الكبرى، تتحمل أيضًا مسؤولية بقية العالم».

وفي وقت سابق أمس، أعلنت نيودلهي حظرًا فوريًا على صادرات القمح، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي.

ارتفاع هائل في أسعار الحبوب

وأدت حرب روسيا على أوكرانيا إلى ارتفاع هائل في أسعار الحبوب، مع التأثير المحسوس في البلدان النامية على وجه الخصوص، وأثارت الحرب أيضًا مخاوف من نقص الغذاء العالمي، حيث تعد أوكرانيا واحدًا من أهم منتجي القمح في العالم، وكذلك موّردًا رئيسيًا للذرة.

وتغير مكان انعقاد اجتماع وزراء الزراعة في اللحظة الأخيرة السبت، لأسباب أمنية، وانتقل الوزراء إلى فندق في شتوتغارت، بعد مخاوف من احتمال تعطيل إجراءات وسير الاجتماع في قلعة هوهنهايم جنوب المدينة، حسبما قال ناطق باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).