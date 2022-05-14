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لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 03:17 مساء
لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022
الروبل الروسي والدولار الأميركي. (الإنترنت)
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ارتفعت قيمة العملة الروسية بنسبة 11% مقابل الدولار الأميركي في طفرة تفسر على وجه الخصوص من خلال الضوابط على رأس المال التي فرضتها روسيا، الأمر الذي يجعل منها العملة الأفضل أداءً في العالم هذا العام

قالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية في 11 مايو 2022 إن الروبل شهد ارتفاعًا حادًا في العام 2022 بأكثر من 11% مقابل الدولار الأميركي لتصبح أول عملة عالمية بين 31 عملة تدرسها «بلومبرغ»، بحسب «مونت كارلو» الدولية.

الالتفاف على العقوبات الغربية
وتعود هذه المكاسب إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية التي نتجت عن غزوها لأوكرانيا. ومن بين الإجراءات الضوابط على رأس المال وبيع العملات الأجنبية للمصدرين والدفع بالروبل للغاز الطبيعي، والتي يبدو أنها قد نجحت.

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وحاولت دول أخرى مثل تركيا أو الأرجنتين بالفعل في الماضي فرض تدابير مماثلة مع ضوابط على رأس المال لمحاولة إنقاذ عملاتها من الانهيار، لكن دون الحصول على النتائج نفسها.

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