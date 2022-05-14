مجموعة السبع تدعو لفرض عقوبات إضافية على قطاعات تعول عليها روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

توعد وزراء خارجية دول مجموعة السبع السبت، «بتوسيع العقوبات» الاقتصادية المفروضة على موسكو لغزوها أوكرانيا، لتشمل «قطاعات تعول عليها روسيا بصورة خاصة»، داعين الصين إلى «عدم تقويض» هذه التدابير.

وتعتزم القوى الاقتصادية السبع الكبرى «تسريع جهودها»، من أجل «وضع حد للتبعية لموارد الطاقة الروسية»، وفق ما جاء في بيان صدر في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في شمال ألمانيا، ودعوا فيه الصين إلى «عدم مساندة روسيا في الهجوم» الذي تشنه على أوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

- مجموعة السبع «لن تعترف إطلاقا بأي حدود» تسعى روسيا لفرضها بالقوة مع أوكرانيا

في سياق متصل، أكدت مجموعة السبع أنها «لن تعترف إطلاقًا»، بالحدود التي تسعى روسيا لفرضها بالقوة خلال هجومها العسكري على أوكرانيا، على ما قال وزراء خارجية المجموعة السبت.

وأفاد وزراء الدول السبع الكبرى في بيان صدر في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في فانغلز بشمال ألمانيا، «لن نعترف إطلاقًا بالحدود التي حاولت روسيا تغييرها من خلال تدخلها العسكري»، داعين من جهة أخرى بيلاروس إلى «وقف تسهيل تدخل روسيا واحترام التزاماتها الدولية»، بحسب وكالة «فرانس برس»..