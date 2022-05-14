روسيا توقف إمدادات الكهرباء إلى فنلندا

القاهرة - بوابة الوسط

توقفت إمدادات الكهرباء من روسيا إلى فنلندا، ليل الجمعة-السبت، عقب إعلان بهذا الصدد من شركة التزويد الروسية، على ما قال مسؤول في شبكة الكهرباء الفنلندية لوكالة «فرانس برس» السبت.

وكانت شركة «راو نورديك» التابعة لشركة الطاقة الحكومية الروسية القابضة «إنتر راو»، التي توصل الكهرباء إلى فنلندا، أعلنت الجمعة عزمها وقف تزويد الكهرباء منتصف الليل، مشيرة إلى عدم تسلمها في المقابل أي مدفوعات، في وقت تسعى فنلندا للانضمام إلى الحلف الأطلسي، بحسب وكالة «فرانس برس».

- روسيا تعلق تزويد فنلندا بالكهرباء اعتبارا من غد السبت

وقالت «إنتر راو»، ومقرها هلسنكي، إنها لم تتسلم أي مدفوعات لقاء الكهرباء التي تزود فنلندا بها منذ السادس من مايو، حسب بيان المجموعة، الذي نقلته وكالة «فرانس برس».

وأشار البيان إلى عدم وجود طريقة لتسديد فواتير الكهرباء التي مصدرها روسيا، مضيفًا: «إننا مجبرون على تعليق إمدادات الكهرباء اعتبارًا من 14 مايو».