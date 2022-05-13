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«طيران الإمارات» تعلن تقليص خسائرها لتسجل مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 11:50 صباحا
«طيران الإمارات» تعلن تقليص خسائرها لتسجل مليار دولار
طائرات تابعة لمجموعة
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أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أكبر ناقل جوي في الشرق الأوسط، الجمعة، تراجع خسائرها بشكل كبير مع ارتفاع الطلب على السفر.

وقالت الشركة، في بيان إنها سجلت في السنة المنتهية في 31 مارس الماضي، «خسارة قدرها 3,8 مليارات درهم (مليار دولار)»، مع زيادة عائداتها بنسبة 86% عن نتائج السنة السابقة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبحسب المجموعة فإنها تلقت «مبلغ 5.3 مليارات درهم (954 مليون دولار) من حكومة دبي» هذا العام لمساعدتها في تجاوز الأزمة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في بيان «انصب تركيزنا هذا العام على استعادة عملياتنا بسرعة وأمان، فور تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة في أسواقنا».

تسارع وتيرة تعافي الأعمال
وتابع «لقد تسارعت وتيرة تعافي الأعمال، لا سيما في النصف الثاني من السنة المالية، وساهم الطلب القوي من العملاء في تحسن أدائنا المالي بدرجة كبيرة مقابل خسائرنا غير المسبوقة في السنة السابقة، وتعزيز أرصدتنا النقدية بقوة».

وتوقع العودة إلى الربحية في 2022 أو 2023، قائلا «نواصل العمل بدأب لتحقيق أهدافنا، مع مراقبة الرياح المعاكسة، مثل ارتفاع أسعار الوقود والتضخم ومتحورات كوفيد-19 الجديدة، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية».

وأوضح الشيخ أحمد «حظيت السنة 2021/ 2022 بأهمية خاصة، حيث احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الخمسين لتأسيسها، واستضافت العالم في إكسبو 2020 دبي، ما أدى إلى زيادة المشاركة العالمية والزيارات إلى الدولة».

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