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«غازبروم» ستتوقف عن استخدام خط أنابيب غاز رئيسي يمر عبر بولندا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 03:12 مساء
«غازبروم» ستتوقف عن استخدام خط أنابيب غاز رئيسي يمر عبر بولندا
مجموعة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم». (الإنترنت)
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أعلنت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة للغاز، الخميس، أنها ستتوقف عن استخدام خط رئيسي لأنابيب الغاز يمر عبر بولندا إلى أوروبا ردا على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب هجومها في أوكرانيا.

وقالت «غازبروم» في بيان نشر على تطبيق «تلغرام» ونقلته وكالة «فرانس برس»، إن اعتماد عقوبات روسية مضادة «يعني حظر استخدام خط أنابيب غاز تابع لشركة يوروبول غاز (التي تشغل الجزء البولندي من خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا) لنقل الغاز الروسي عبر بولندا».

 تراجع ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا 
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت «غازبروم» أن كميات الغاز الروسي التي تُضخ إلى أوروبا عبر أوكرانيا ستشهد، الخميس، انخفاضًا بمقدار الثلث مقارنة بالأربعاء، من جراء تأثر الإمدادات بالنزاع لليوم الثاني على التوالي.

ويفترض أن تضخ محطة سودجا 50.6 مليون متر مكعب، الخميس، مقابل 72 مليون متر مكعب تم ضخها، الأربعاء، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن «غازبروم».

ومنذ أيام تشير أوكرانيا إلى عدم قدرتها على إعادة ضخ الغاز عبر منشآت المحطة القريبة من سوخرانيفكا في منطقة لوغانسك، لأن وجود قوات روسية قرب بنى تحتية فيها يحول دون تأمين التدفق المعتاد للغاز نحو أوروبا.

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