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«غازبروم»: تراجع ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا بمقدار الثلث

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 11:57 صباحا
«غازبروم»: تراجع ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا بمقدار الثلث
مقر شركة غازبروم الروسية في برلين، (أرشيفية: ا ف ب)
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ستشهد كميات الغاز الروسي التي تُضخ إلى أوروبا عبر أوكرانيا، الخميس، انخفاضًا بمقدار الثلث مقارنة بالأربعاء، وفق ما أعلنت الشركة النفطية الروسية العملاقة «غازبروم»، من جراء تأثر الإمدادات بالنزاع لليوم الثاني على التوالي.

ويفترض أن تضخ محطة سودجا 50.6 مليون متر مكعب، الخميس، مقابل 72 مليون متر مكعب تم ضخها، الأربعاء، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن «غازبروم».

ومنذ أيام تشير أوكرانيا إلى عدم قدرتها على إعادة ضخ الغاز عبر منشآت المحطة القريبة من سوخرانيفكا في منطقة لوغانسك، لأن وجود قوات روسية قرب بنى تحتية فيها يحول دون تأمين التدفق المعتاد للغاز نحو أوروبا.

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