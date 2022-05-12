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أسعار النفط تتراجع 1% مع استمرار المخاوف حول الركود العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 08:30 صباحا
أسعار النفط تتراجع 1% مع استمرار المخاوف حول الركود العالمي
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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انخفضت أسعار النفط أكثر من 1%، اليوم الخميس، في أسبوع متقلب تسببت خلاله المخاوف من ركود اقتصادي في تعكير صفو الأسواق المالية العالمية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار أو 1.2% إلى 106.26 دولار للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.24 دولار أو 1.2% من قيمتها لتصبح 104.47 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وتتعرض أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع، إلى جانب الأسواق المالية العالمية، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفدرالي الأميركي، إضافة إلى القلق بشأن التضخم والركود المحتمل، كما أثر الإغلاق المطول لمجابهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم، على السوق.

ومع ذلك، تبقى أسعار النفط في مستويات مرتفعة مع استمرار المخاوف بشأن نقص الإمدادات بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، حيث لا يزال الاتحاد الأوروبي يتجادل حول تفاصيل حظر الخام الروسي، إذ يحتاج التصويت إلى دعم بالإجماع، لكن جرى تأجيله لأن المجر تعارض الحظر لتأثيره «المدمر» على اقتصادها.

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