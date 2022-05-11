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إلغاء نحو ثلث الوظائف في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 11:08 مساء
إلغاء نحو ثلث الوظائف في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي
لاجئون من أوكرانيا يدخلون بولندا عند معبر ميديكا الحدودي (موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين)
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ألغيت 4.8 مليون وظيفة في أوكرانيا (30% من الوظائف) منذ بدأ الغزو الروسي للبلاد، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء، متوقعة تفاقم التدهور على هذا الصعيد إذا ما طال أمد الحرب.

وجاء في تقرير لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أن «الاضطرابات الاقتصادية والنزوح الكثيف وتدفق اللاجئين أمور تؤدي إلى خسائر واسعة النطاق على صعيد الوظائف والمداخيل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي أول تقرير لها حول تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا لا يشمل فقط البلدان المتأثرة مباشرة بهذه العوامل بل أيضًا آسيا الوسطى وبقية دول العالم، عرضت منظمة العمل الدولية سيناريوهات عدة بناء على المنحى الذي قد يسلكه النزاع.

قد ترتفع نسبة إلغاء الوظائف في أوكرانيا إلى 43.5%
وقالت الوكالة: «إذا توقفت الأعمال العدائية فورًا، قد يلي ذلك تعافٍ سريع وعودة 3.4 مليون وظيفة بما يقلص نسبة الوظائف الملغاة إلى 8.9%». لكن «في حال استمر التصعيد العسكري، قد يرتفع عدد الوظائف الملغاة إلى سبعة ملايين، أو ما نسبته 43.5%». وأشادت منظمة العمل الدولية بالجهود التي تبذلها كييف لضمان استمرار نظام الرعاية الاجتماعية في أوكرانيا.

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وقال المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في أوروبا وآسيا الوسطى، هاينز كولر، في مؤتمر صحفي إن «الحكومة الأوكرانية تعمل بكامل طاقتها وكذلك أصحاب العمل ونقابات العمال».

وتابع: «نحن مستمرون في دعمهم لكي نكون جاهزين لمساعدتهم في الوضع الراهن»، معربًا عن أمله أن تتمكن المنظمة أيضًا من تقديم المساعدة «في مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع».

وفي مارس، أعلنت منظمة العمل الدولية تعليق التعاون التقني مع روسيا إلى أن توقف حربها على أوكرانيا، واصفة الغزو بأنه «غير متوافق بشكل صارخ» مع مبادئ العضوية في منظمة العمل الدولية.

أكبر أزمة لجوء في أوروبا
وأدى الغزو الذي بدأ في 24 فبراير إلى أكبر أزمة لجوء في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وغادر أكثر من 5.9 مليون أوكراني بلادهم، غالبيتهم من النساء والأطفال والمسنين وفق وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

وبحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، فان نحو 2.75 مليون من هؤلاء هم في سن العمل، وقد يسعون للحصول على وظائف في البلدان التي تستضيفهم إذا طال أمد الحرب واضطروا للبقاء، حيث هم لفترة طويلة.

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