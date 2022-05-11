تراجع مبيعات السيارات في روسيا بنسبة 78.5% في أبريل على أساس سنوي

القاهرة - بوابة الوسط

استمرت مبيعات السيارات الجديدة بالتراجع في روسيا في أبريل وانخفضت بنسبة 78.5% على أساس سنوي، بسبب التضخم المرتفع والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي أبريل، تم بيع 32706 مركبات جديدة، بحسب الأرقام التي نشرتها رابطة الشركات الأوروبية (أسوسييشن أوف يوروبيان بيزنس) التي تجمع العاملين في قطاع صناعة السيارات. وبالمقارنة مع مارس أول شهر شهد تراجعًا حادًا، بلغت نسبة الانخفاض 40%، وفق «فرانس برس».

حظر تصدير قطع الغيار لروسيا

وفي مواجهة هذا الوضع غير المسبوق، توقفت الرابطة عن التعليق على الأرقام التي تنشر كل شهر. وفرضت دول غربية عقوبات شديدة على هذا القطاع، لا سيما حظر تصدير قطع الغيار لروسيا.

وأعلن عدد كبير من المنتجين أيضًا أنهم سيتوقفون عن بيع المكونات أو السيارات إلى روسيا، مثل «أودي» أو «هوندا» أو «جاغوار» أو «بورش».

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وأعلن آخرون وقف الإنتاج مثل رينو وبي إم دبليو وفورد وهيونداي ومرسيدس وفولكس فاجن وفولفو. كما أدى التضخم وعدم استقرار الروبل إلى تقليل احتمالات شراء الروس منتجات مستوردة، وخصوصا سيارات.